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'Küçük Rusya'yı kurmuşlardı! Rusya'dan ilk tepki geldi

Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Ukrayna'da tek taraflı bağımsızlık ilan etmesinin ardından Rusya'dan ilk açıklama geldi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 09:27
'Küçük Rusya'yı kurmuşlardı! Rusya'dan ilk tepki geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin lideri Aleksandr Zaharçenko’nun Ukrayna yerine Malorossiya (Küçük Rusya) adlı ülkenin kurulması yönündeki açıklamasının kişisel inisiyatifi olduğunu belirtti.

Peskov, "Zaharçenko'nun bu sabah Malorossiya ile ilgili yaptığı açıklama, onun kişisel inisiyatifi. Moskova bunu bu sabah medyadan öğrendi. Biz, Minsk anlaşmasına bağlı kalıyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 09:27
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