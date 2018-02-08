'Küçük Perinçek' babasının izinde!

CHP'yi kendisine rakip olarak gören Vatan Partisi'nin genel başkanı Doğu Perinçek'in oğlu Can Perinçek babasının izinden gidiyor.

BÖKE'YE GÖNDERME

Perinçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun twitter üzerinden yaptığı ''Ben PYD’nin de YPG’nin de terör örgütü olduğunu defalarca söyledim.'' açıklaması üzerinden CHP'li vekil Selin Sayek Böke'ye göndermede bulundu.

BÖKE NE DEMİŞTİ?

Ülkemizin yaklaşık 40 yıldır başına bela olan terör örgütü PKK'nın, Suriye'deki uzantısı olan PYD'ye terör örgütü diyemeyen CHP'li Böke , "Ne ben ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olup olmadığınna dair bir değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz" açıklamasında bulunmuştu.