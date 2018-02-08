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'Küçük Perinçek' babasının izinde!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in oğlu Can Perinçek, CHP'li vekil Selin Sayek Böke'ye twitter üzerinden 'terör örgütü' göndermesinde bulundu.

08 Şubat 2018 Perşembe 12:47
'Küçük Perinçek' babasının izinde!

CHP'yi kendisine rakip olarak gören Vatan Partisi'nin genel başkanı Doğu Perinçek'in oğlu Can Perinçek babasının izinden gidiyor.

BÖKE'YE GÖNDERME

Perinçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun twitter üzerinden yaptığı ''Ben PYD’nin de YPG’nin de terör örgütü olduğunu defalarca söyledim.'' açıklaması üzerinden CHP'li vekil Selin Sayek Böke'ye göndermede bulundu.

BÖKE NE DEMİŞTİ?

Ülkemizin yaklaşık 40 yıldır başına bela olan terör örgütü PKK'nın, Suriye'deki uzantısı olan PYD'ye terör örgütü diyemeyen CHP'li Böke , "Ne ben ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olup olmadığınna dair bir değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz" açıklamasında bulunmuştu.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 12:47
  1. Perinçek
  2. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

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  • Kızıl ElmaKızıl Elma2 sa önce
    Perinçek için kullanılan sıfatdaki oran Haberin manşetini tarif ediyor
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