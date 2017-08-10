Küçük otelciler bayrama hazır

Türkiye Küçük Oteller Derneği (TÜRKODER) Genel Başkanı Mehmet Çelik, yazılı bir açıklama yaptı. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı konusunun netleşmediğini de ifade eden Çelik, "Ben uzun tatilin yurt dışı, kısa tatilin yurt içi turizmine faydası olacağı düşüncesindeyim" dedi.

Otellerin Kurban Bayramından ümitli olduğunu ifade eden Çelik, "Aldığım geri bildirimlere göre, yeni yeni yoğunluk yaşanmaya başladı. Kurban Bayramı’nın büyük final olacağı kanaati olmakla beraber, Eylül ve Ekim ayları, bence tatil için en mükemmel zamandır. Türk misafirlerimizi, her biri birbirinden güzel, hizmet ve ürün kalitesi olarak en iyi durumda olan küçük otellerde tatile davet ediyorum. Kuyruğa girmeden, birbirinden kaliteli ürünlerin sunulduğu kahvaltılar, birebir özel ilgi, derin duygularla, son derece dinlendirici anların yaşanacağı tatilleri, küçük otellerimizde doyasıya yaşayacaklardır" ifadelerini kullandı.

Mehmet Çelik, "Yurdun dört bir yanında 250’yi aşkın küçük otelimiz var. Ben misafir olarak gitmeye kalksam, hangisine gideceğime karar vermekte zorlanırdım. Uzun tatilin turizme faydası olacaktır; ama uzun tatil, yurt dışı talebi doğuruyor. Halkımız son dönemlerde yurt içini tercih eder hale geldi. Bizim vatandaşlarımız da tatili hak ediyor ve ihtiyaç duyuyor. Çok iddialı konuşuyorum; dünyada bizim kadar güler yüzlü hizmet veren otelcilik yok. Her yurt dışına çıkışımda bunu bir kez daha hissediyorum" şeklinde konuştu.