Küçük mucitler robotik kol geliştirdiler

Kağıthane Belediyesi'nin çocukların kendilerini geliştirmesi için kurduğu yaşam beceri atölyelerine 2015 yılından bu yana binlerce çocuk katılım sağladı. Her yılın bahar-kış-yaz dönemlerinde olmak üzere 3 dönem hizmet veren yaşam beceri atölyelerinde ücretsiz eğitim alan çocuklar, problem çözme ve yaratıcı düşünme yönlerini geliştirirken, bilgi ve potansiyellerini yaşama en etkin biçimde aktarma becerisi kazanıyor.

Atölyede eğitim alan 14 yaşındaki Atilla Cengiz Haşhaş ve arkadaşları mekanik kol geliştirmeyi başardı. Geliştirdiği mekanik kol ile engellilerin kaldırmakta zoruluk çektileri kendilerine göre ağır eşyaları rahatlıkla taşıyabileceklerini belirten Cengiz bu sayede engellilerin hayatını kolaylaştırmayı hedeflediğini aktardı.

Kağıthaneli çocuklar Mehmet Akif Ersoy Yaşam Beceri Atölyesi'nde robot tasarımı ve programlama eğitiminin yanı sıra akıl oyunları ve düşünme stratejileri, görsel sanatlar, eğitici drama, mutfak ve Kur'an-ı Kerim eğitimleri alıyor.

"Bu Atölye Benim Çocukluk Hayalim"

Atölyelerde eğitim alan 12 yaşındaki Eren Oruç, Türkiye'nin sanayisine katkı sağlayacak gençlerin Kağıthane'de yetiştiğini belirtti.Bu atölyenin küçüklükten beri hayali olduğunu söyleyen Oruç, "Çocukken oyuncakların motorlarını sökerdim. O ilgimi burada geliştirebiliyorum. Burada tanıdığım diğer eşyaları kodlamayı öğrendim. Gelecekte mimar ve mühendis olmayı düşünürken, buraya geldikten sonra mekatronik robot bilimcisi olmayı düşünüyorum. Burada olmayı çok seviyorum" dedi.