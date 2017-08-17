Küçük kızın kolu kına yüzünden yandı

Madison Gulliver ailesiyle birlikte Mısır'da yaptıkları kısa tatilde kaldıkları otelde kına dövmesi yaptırdı. Evlerine dönene kadar sorun yoktu.

Ancak kısa süre sonra 7 yaşındaki Madison'ın kolunda dövmenin olduğu yerler şişti, kız çocuğu dayanılmaz bir acı çekmeye başladı.

Doktorlar kimyasal yanık olduğunu söylediler. Küçük kızın acısını durdurmanın tek yolu ise kabarcık halini alan yanıkların kesilmesiydi.

Uzmanlar söz konusu dövmedeki maddelerin az ölçüde saç boyası ve güneş kremi gibi ürünlerde kullanıldığını, ancak çocuklarda citte aşırı hassa tepkilere nedne olabileceğini söylüyor.

Otelse yaptığı açıklmada özür dileyerek, bir daha bu uygulamanın otelelrinde yapılmaycağını açıkladı.