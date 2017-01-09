Küçük kızın boğazında unutuldu

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Manavgat ilçesi'nde bademcik ameliyatı olan 7 yaşındaki Ayça Yıldırım'ın boğazında unutulan gazlı bez, 3 gün sonra çocuğun kusmasıyla çıktı.

İlkokul öğrencisi Ayça, geniz ve bademcik şikayetiyle gittiği hastanede bademciklerinin alınmasına karar verildi ve küçük kız ameliyat oldu. Küçük kız bir süre sonra yemek yiyemeyince ve sıvı şeyler tüketemeyince, kızın ailesi doktora gitti ve doktor Ayça'nın yeni ameliyat olduğu için bu sorunları yaşadığını belirtti.

Eve döndükleri zaman küçük kızının uykusu sırasında nefessiz kaldığını, kızını sarsarak nefes almasını sağladığını belirten Ayfer Yıldırım, kızının bir süre sonra istifra ederken boğazından gazlı bez çıktığını, kızının boğazından kalan gazlı bezin kızının hayatını tehlikeye attığını söyledi.

Baba Salih Yıldırım, doktorun kendilerinden özür dilediğini, böyle bir şeyin olmaması gerektiğini, gazlı bezin yanlışlıkla unutulduğunu ifade etti.

Salih ve Ayfer Yıldırım çifti, bunun büyük bir ihmal olduğunu dile getirerek, Başsavcılığına doktor hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, hastane ile ilgili idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.