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Küçük kızdan efsane geri vites

Küçük kızın elindeki bebeğin ismi için yapılan tartışma sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor...

25 Haziran 2017 Pazar 00:47
Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 00:47
  1. Küçük kızdan efsane geri vites
  2. jülide bebek
  • hercaihercai18 dk önce
    Sonunda ne dedigini anlayamadik. Ama guzel olmus.
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