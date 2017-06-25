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25 Haziran 2017 Pazar 00:47
Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 00:47
Küçük kızdan efsane geri vites
jülide bebek
Ad Soyad
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hercai
18 dk önce
Sonunda ne dedigini anlayamadik. Ama guzel olmus.
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