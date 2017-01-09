'Küçük Kandil’ duman oldu

Terör örgütü PKK’nın ’Küçük Kandili’ olarak da adlandırılan Diyarbakır’ın Lice, Kulp, Hazro, Kocaköy ve Hani ilçeleri kırsalında, örgüte son bir yıl içerisinde tarihin en büyük darbesi vuruldu. Genelkurmay Başkanlığı ve Diyarbakır Valiliğinin yaptığı açıklamalardan derlenen bilgilere göre, söz konusu bölgede son bir yıl içerisinde 26 kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bazı yasaklar günü birlik konulurken, bazı yasaklar günlerce sürdü. Yasakların ilan edilmesiyle birlikte bölgede başlatılan operasyonlarda, bir taraftan örgüt mensupları etkisiz hale getirilirken, diğer taraftan sığınaklar yerle bir edildi. Bölgede aralarında, İçişleri Bakanlığının “Aranan teröristler” listesinde de bulunan üst düzey örgüt yöneticileri, bölge sorumluları, bombacıları ve keskin nişancılarının da bulunduğu yaklaşık 100 örgüt mensubu öldürülerek ya da yakalanarak etkisiz hale getirildi. Çeşitli suçlardan aranan onlarca şahıs da yakalanarak, gözaltına alındı.

Bölgedeki operasyonlarda, tonlarca patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, onlarca bomba yüklü araç ve bombalı saldırıda kullanılacağı değerlendirilen araç ve el yapımı patlayıcı da bulunarak, olası saldırılar önlendi. Ağırlıklı olarak askerin gerçekleştirdiği zaman zaman da polis ve korucuların destek verdiği operasyonlarda PKK’nın finans kaynağı olan uyuşturucu bataklığı da büyük ölçüde kurutuldu.

ÜST DÜZEY ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İşte, Lice, Kulp, Hazro, Kocaköy ve Hani kırsalında gerçekleştirilen operasyonlar ve sonuçlarından bazıları:

7 Ocak: Lice kırsalındaki operasyonda PKK’nın bölge sorumlusu M.A. yakalanarak, tutuklandı.

18 Mart: Hani ilçesi Hükümet Konağı yakınlarında Çanakkale Zaferinin Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü programında patlatılması planlanan

3 adet tüp içinde 150 kilogram patlayıcı madde bulunan araç ele geçirildi.

2 Nisan: Kocaköy kırsalında, Bağlar’da 7 polisin şehit olduğu, 15 polis ve 12 sivilin yaralandığı bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında, aracı olay yerine bırakan ve daha sonra polis servisinin yaklaşmasıyla birlikte uzaktan kumanda ile patlattıktan sonra kaçan PKK’lı terörist yakalandı.

5 Nisan: Lice’de PKK’nın bombacısı öldürüldü.

28 Nisan: Lice ve Kocaköy kırsalındaki 3 farklı bölgede toplam bin 220 kilogram amonyum nitrat ve tüplerle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ele geçirilerek, imha edildi.

4 Nisan: Lice’de Özel Kuvvetlerin katılımıyla düzenlenen operasyonda 9 terörist öldürüldü.

15 Nisan: Silvan, Hazro ve Kulp kırsalında 15 terörist öldürüldü, 1 terörist yakalandı.

4 Mayıs: Lice kırsalında düzenlenen geniş kapsamlı hava destekli operasyonda 2’si örgütün bombacısı 10 terörist öldürüldü. Öldürülen teröristlerden Ahmet Talva’nın turuncu listede arandığı ve bölge sorumlularından olduğu ortaya çıktı.

4 Haziran: Lice’de 13 PKK’lı terörist öldürüldü.

19 Haziran: Lice’de 5 terörist öldürüldü.

21 Haziran: Lice’de, sansasyonel eylem planlanan 1 ton bomba yüklü minibüs ele geçirildi.

24 Haziran: Lice’de 8 milyon 500 bin TL değerinde kamu arazisine ekili 424 bin 300 kök Hint keneviri, Hazro’da ise 373 kilogram esrar ele geçirildi.

25 Haziran: Lice’de cam kavanoz içerisinde aktif halde piller ile güçlendirilmiş ateşleme düzenekli büyük mutfak tüpleri ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ve 300 kilogram patlamaya hazır amonyum nitrat ele geçirildi.

UYUŞTURUCUYA BÜYÜK DARBE

26 Haziran: Lice kırsalındaki 23 köyde yapılan geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, bir terörist yakalandı, 2 el yapımı patlayıcı imha edildi. Aynı bölgede sürdürülen operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmatın yanı sıra 120 adet el yapımı patlayıcı bulundu.

27 Haziran: Lice, Hazro ve Kocaköy’ün 39 köyüne yayılan operasyonda 2 terörist yakalandı.

28 Haziran: Lice kırsalında 12 şüpheli gözaltına alındı, 6’sı tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Ayrıca, güvenlik kuvvetlerine eylem yapmak amacıyla döşenmiş vaziyette 4 farklı alanda toplam 4 adet 12 kilogramlık büyük tüp, 3 adet 2 kilogramlık küçük tüp, 3 adet 1 kilogramlık 100 gram C4 ve 900 gram amonyum nitrat içeren el yapımı patlayıcı ele geçirilerek, imha edildi.

29 Haziran: Lice ilçesinde 6 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte yakalandı.

23 Haziran-1 Temmuz: Lice, Hazro ve Kocaköy kırsalındaki 39 köyde 24 tabur askerin yanı sıra polis ve korucuların katılımıyla 23 Haziran’da başlayan hava destekli operasyonda örgütün finans kaynağı çökertildi. Operasyonda, 43 milyon 920 bin kök kenevirin yanı sıra 5 ton 344 kilogram toz ve 3 ton 44 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen kenevirlerden yaklaşık 878 ton 400 kilogram esrar elde edilirken, piyasa değerinin 11 milyar 250 bin TL olduğu öğrenildi. Ayrıca, uyuşturucu ekili 522 alanın imha edildi. Çeşitli suçlardan aranan 237 kişi gözaltına alınırken, 23’ü tutuklandı.

1 Temmuz: Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 2’si ölü olmak üzere 4 terörist ele geçirildi. Öldürülen teröristlerden Mervan Erdem’in PKK’nın sözde orta saha ve şehir yapılanması sorumlusu olduğu belirlendi.

2 Temmuz: Lice kırsalında PKK’nın en büyük sığınaklarından biri ele geçirildi. 250 metrekare genişliğinde, 4 odalı, banyo ve mutfağı olan sığınakta 20’si büyük olmak üzere 30 el yapımı patlayıcı ile yüklü miktarda yaşam malzemesi ve 300 adet örgütsel doküman bulundu. Aynı gün örgütün ikinci büyük sığınağı da ele geçirildi. 6 bölümden oluşan sığınakta 6 adet düzenekleri hazırlanmış el yapımı patlayıcı amaçlı küçük tüp, 13 adet patlayıcı yapmak için büyük tüp ve çok sayıda düzenek bulundu. Ayrıca, 1 terörist öldürüldü, 2 işbirlikçi de yakalandı.

21 ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

3 Temmuz: Bingöl, Kulp ve Lice arasında yer alan Şenyayla bölgesinde teröristlerce kaçırılan ve bomba yüklü araçla saldırı eylemlerinde kullanılacağı değerlendirilen lüks modeller dahil olmak üzere toplam 21 araç bulundu. Ayrıca 23 Haziran’da başlatılan 3 Temmuz’da sona eren operasyon çerçevesinde ele geçirilen uyuşturucu miktarı 67 milyon 605 bin kök kenevir ve 15 bin 414 kilogram kubar ile toz esrara ulaştı. Söz konusu tarihlerde 20 ton amonyum nitrat ile 64 el yapımı patlayıcının bulunarak, imha edildiği açıklandı. Teröristler tarafından kullanılan 43 sığınak ve mağarada içerisindeki yaşam malzemeleriyle birlikte imha edildi.

22 Temmuz: Lice ilçesinde teröristler tarafından yola tuzaklanan 2 ton amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, olası bir faciaya neden olmadan bulunarak kontrollü bir şekilde imha edildi.

27 Temmuz: Hazro kırsalında 77 bin 593 kök Hint keneviri ve 100 kilo 865 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

1-6 Ağustos: Hazro, Lice ve Hani ilçeleri kırsalındaki 12 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte başlatılan operasyonda, 82 bin 280 kök kenevir, 260 kilo 700 gram esrar maddesi, 100 kilogram amonyum sülfat, 30 gram amonyum nitrat, 4 adet el yapımı patlayıcı ve 1 adet yabancı plakalı bomba yüklü araç bulunarak imha edildi.

12 Ağustos: Kulp, Lice, Hazro ve Silvan kırsalında, 2 milyon 303 bin 132 kök kenevir tespit edilerek imha edildi. 595 kilo 500 gram kubar, 1 ton 364 kilo 265 gram toz esrar olmak üzere toplam 1 ton 959 kilo 765 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda zaman ayarlı ve basma düzenekli 2 adet el yapımı patlayıcı, teröristler tarafından kullanılan 4 adet sığınak ve 1 adet mağara ile yaklaşık 1,5 ton ağırlığında muhtelif gıda ve yaşam malzemesi bulunarak, imha edildi.

20 Ağustos: Kocaköy’de 450 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş yaklaşık 10 metre kablo çekili el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi.

25 Ağustos: Lice kırsalında menfezin altına gizlenmiş vaziyette 700 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş uzaktan komutalı 1 adet el yapımı patlayıcı ile şüpheli şahsa ait inşaat halindeki evin bahçesinde tuzaklanmış 1 adet mutfak tüpü, 3 adet havan mermisi ve 10 kilogramlık çivi ile güçlendirilmiş vaziyette 1 adet el yapımı patlayıcı tespit edildi.

3 Eylül: Hani ve Lice ilçeleri kırsalındaki 3 ayrı bölgede 1 milyon 163 bin 650 kök kenevir ve 1 ton 661 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca, patlayıcı yapımında kullanılan 130 kilogram amonyum nitrat, kablo, kazma, kürek gibi malzemeler ile zaman ayarlı ve basma düzenekli 6 adet el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi. 8 aranan şahıs da yakalandı.

21 Eylül: Lice ilçesi Bingöl karayoluna tuzaklanmış 1 adet jelikan bidon içerisinde çivi ile güçlendirilmiş yaklaşık 100 kilogram amonyum nitrat, el yapımı patlayıcı tespit edildi.

22 Eylül: Hani’de yola tuzaklanmış 2 adet jelikan bidon içerisinde çivi ile güçlendirilmiş yaklaşık 100 kilogram amonyum nitrat, el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

22-26 Eylül: Hazro, Kocaköy ve Lice kırsalındaki 18 köyde düzenlenen operasyonda, 1 terörist silah ve teçhizatlarıyla birlikle ölü olarak ele geçirildi, 5’i terör örgütü şüphelisi olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalandı. Operasyonda, bombalı araç yapımında kullanılan bir araç ile 1 milyon 421 bin kök kenevir, 3 ton 5 kilogram kubar esrar maddesi ve 2 ton 60 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 100 milyon 455 bin TL olduğu belirtildi.

26 Eylül: Kocaköy ilçesi Diyarbakır-Bingöl karayolu Çaytepe mevkiinde karayolunun kenarına gömülü vaziyette 2 adet jelikan bidon içerisinde yaklaşık 120 kilogram amonyum nitrat ve infilaklı fitil bulunan el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilerek, etkisiz hale getirildi.

1 Ekim: Kocaköy’de 2 adet jelikan bidon içerisinde yaklaşık 50 kilogram amonyum nitrat ve infilaklı fitil bulunan el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi.

3 Ekim: Kulp ilçesi Şafurnut mevkiinde bulunan stabilize yol kenarına yaklaşık 55 metre kablo çekili 12 kilogramlık büyük mutfak tüpü ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı madde düzeneği bulundu.

5 Ekim: Kulp ilçesi Narlıca mevkiinde menfeze yerleştirilmiş vaziyette 100 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ele geçirildi

7 Ekim: Kocaköy kırsalında 466 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

13 Ekim: Lice ilçesi kırsalında bomba yüklü olduğu değerlendirilen 3 araç, helikopterlerle vurularak, etkisiz hale getirildi.

15 Ekim: Lice ilçesine bağlı 8 ayrı noktaya düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 20 milyon TL olan 1 ton 470 kilogram kubar esrar, 540 kilogram toz esrar ve 9 bin 620 kök Hint keneviri ele geçirildi.

19 Ekim: Kocaköy, Hazro ve Lice kırsalında bombalı araç yapımında kullanılacağı değerlendirilen 5 araç ele geçirildi, 3 adet el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi. Ayrıca, 10 bin kök kenevir, 4 ton 951 kilo kubar esrar maddesi ve 1 ton 140 kilo toz esrar maddesi bulundu.

20 Ekim: Lice ilçesinde terör örgütü PKK’nın keskin nişancısı olduğu öğrenilen bir Yasemin Kadın Sitesi terörist öldürüldü.

157 TON AMONYUM NİTRAT ELE GEÇİRİLDİ

28 Ekim: Hazro’da 157 ton amonyum nitrat ele geçirildi. Ele geçirilen amonyum nitratla 15 kamyon veya 50 kamyonet türü araç veya 100 binek araçla yapılması muhtemel patlayıcı yüklü araç saldırıları da önlenmiş oldu.

7 Kasım: Lice ilçesinde piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan 13 bin 358 kök kenevir ile 10 ton 265 kilogram esrar ele geçirildi.

14 Kasım: Hani, Kocaköy ve Lice ilçeleri arasındaki kırsal bölgede icra edilen operasyonda 1 terörist öldürüldü.

18 Kasım: Hazro kırsalında 1 ton 877 kilogram esrar ele geçirildi

21 Kasım: Kocaköy ve Lice ilçeleri arasında 8 ton 502 kilogram esrar ele geçirildi.

24-25 Kasım: Lice kırsalına F-16 savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında 9 terörist öldürüldü. Öldürülen teröristlerden birinin “Aranan teröristler” listesinde mavi grupta bulunan ve bölücü terör örgütünün sözde orta saha 2’nci düzey yürütmeden sorumlusu olduğu belirtilen Azad Farkin kod adlı Nevzat Gündüz olduğu belirlendi.

7 Aralık: Hani ve Lice kırsalında 6 terörist öldürüldü.

13 Aralık: Hazro’da 150 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı bulundu.

19 Aralık: Hani ilçesi kırsalında devam eden operasyon sırasında güvenlik güçleri ile PKK mensupları arasında çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü.

25 Aralık: Kocaköy kırsalında 1 terörist öldürülerek, etkisiz hale getirildi.