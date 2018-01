Küçük hafızlardan Mehmetçik’e dua

Eskişehir'de Odunpazarı Müftülüğüne bağlı Çankaya Yatılı Hafızlık Eğitim Merkezi öğrencileri, 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) İl Başkanlığınca düzenlenen "Bir Fetih Suresi de Sen Oku Projesi" kapsamında, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik için Fetih Suresi okudu ve dua etti. Eğitim merkezindeki 33 öğrenci ile gerçekleştirilen programda, her hafız adayı Fetih Suresi okuyarak Afrin'de "Zeytin Dalı Harekatı"na katılan Mehmetçik'e dualarla destek oldu. Yaşları 10 ile 15 arasında değişen küçük hafızlar, harekat tamamlanana kadar her gün Fetih Suresi okuyacak.



BÜTÜN TÜRKİYE'YE YAYILACAK



MİDDER Eskişehir İl Başkanı İbrahim Mehmet Ünal, projenin Eskişehir özelinde başlatıldığını, Türkiye genelinde dernek olarak yürütüleceğini söyledi. Devletin ve TSK'nın yanında olduklarını belirten Ünal, "Afrin'de terör koridorunu temizleme operasyonunda ordumuza başarılar diliyoruz. Allah hayırlı ve güzel bir operasyon nasip eylesin" dedi. Ünal, operasyonun şehitsiz bitmesi için dua ettiklerini dile getirerek, "İnşallah, başarılı ve terörün tamamen ülkemizi tehdit edecek boyuttan çıktığı bir operasyon olur. Dernek olarak bizler devletimizin ve milletimizin her daim yanındayız. Küçük hafızlarımız henüz melek. Onların duaları daha çok kabul görür inşallah. Burada 33 öğrencimiz bir tesbih misali duadalar. Allah'ın izniyle halkımızın, çocuklarımızın dualarıyla şanlı ordumuz problemsiz bir şekilde tekrar vatana dönecektir" diye konuştu.

YERLİ, MİLLİ VE İNANÇLI GENÇLER YETİŞİYOR

Hafızlık Eğitim Merkezi yöneticisi Muhammet Sıddık Ay, küçük hafızlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ay, "Kursumuzda 107 öğrencimiz ver. Beraberinde hafızlık eğitimi alıyorlar. Erken yaşta Kur'an-ı Kerim'e hizmet ediyorlar. Yerli, milli, inançlı gençler yetişiyor inşallah" ifadesini kullandı. Eskişehir Hızırbey İmam Hatip Ortaokul 5. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Ahmet Eren Aydın da Mehmetçik için Fetih Suresi okuyacaklarını duyduğunda çok sevindiğini belirterek, "Arkadaşlarımla bugün ordumuz için Kur'an-ı Kerim okuduk. Bunun için çok mutluyum. İnşallah görevde olan asker ağabeylerimiz sağ salim annelerine, babalarına kavuşur" dedi.