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Küçük fenomene nazar değdi

Sosyal medyada paylaşılan videolarıyla fenomen olan Erzurumlu 6 yaşındaki ‘Çitos Efe’ lakaplı Muhammed Efe Koçyiğit’in içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Minik fenomen Efe, kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

02 Temmuz 2017 Pazar 12:57
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 12:57
  1. Muhammed Efe Koçyiğit
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