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Küçük enişte ABD'den ümidi kesti

Teröristbaşı Salih Müslim, hiçbir ülkeden Afrin konusunda destek alamayınca, “Biz Suriye’den ayrılmak istediğimizi söylemedik” diyerek Esed’den yardım istedi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 15:48
Küçük enişte ABD'den ümidi kesti

Afrin’e yapılan operasyonun durdurulması için ABD, Rusya ve Fransa’dan defalarca yardım isteyen teröristbaşı Müslim">Salih Müslim, beklediği destek gelmeyince ağız değiştirdi. Operasyondan kısa süre önce yurtdışına kaçan Müslim, yaptığı açıklamada, Rusya’nın Afrin’den çekilirken kendilerine haber vermediğini öne sürdü.

ABD’DEN ÜMİDİ KESTİ

Türkiye’nin Münbiç’e düzenleyeceği olası bir operasyonda ABD yardımından ümidi kesen Müslim, “Hiçbir devletten bizi savunmasını istemiyoruz. Münbiç halkı DSG’yle birlikte kentini savunacaktır” dedi. Kapılarının “Her türlü ittifak için açık olduğunu” söyleyerek Esed rejimine göz kırpan Müslim, “Biz şu ana kadar Suriye’den ayrılmak istediğimizi söylemedik” dedi.

 

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 15:48
  1. Esed rejimi
  2. Afrin
  3. MÜSLİM

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