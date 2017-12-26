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Küçük Emir'i hayatta tutma mücadelesi

İstanbul Ataşehir'de gecekonduda çıkan yangında 7 yaşındaki bir çocuğu hayatta tutma mücadelesi yaşandı.

26 Aralık 2017 Salı 16:24
Küçük Emir'i hayatta tutma mücadelesi

İtfaiye ekipleri, içeride bir çocuğun bulunduğunun belirtilmesi üzerine oksijen maskesi takarak içeri girdi. Ekipler, anne ve babasının olmadığı evde mahsur kalan 7 yaşındaki Emir Soysuzlar'ı dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen küçük çocuk yere yatırılarak oksijen maskesi takıldı. İtfaiye erleri bir taraftan yangına müdahale ederek bir yandan küçük çocuğun hayat tutabilmek için büyük çaba sarfetti. Bir itfaiye eri, küçük çocuğun elini yüzünü yıkarken bir yandan da elini tutarak onunla konuşmaya çalıştı. Çevre sakinleri çalışmaları izlerken gözyaşlarını tutamadı.

KUCAKLARINDA AMBULANSA TAŞIDILAR

Çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin haber vermesine rağmen beklenen ambulans gelmedi. Bir çevre sakini, "Yarım saat oldu ama hala ambulans gelmedi" diye konuştu.

Bir süre beklemenin ardından ambulansın siren sesleri duyuldu. Ancak bir türlü ambulans sokağa ulaşamadı. Bunun üzerine küçük çocuğu kucağına alan itfaiye eri, siren sesinin geldiği yöne koşmaya başladı.

İtfaiye eri yorulunca bir polis memuru, küçük çocuğu kucaklayarak ambulansa doğru koşmaya başladı. Bu sırada polisi memurunun ayağı takılınca küçük çocukla birlikte yer düştü. Yerden kalkarak çocukla bir süre daha koşan polis memuru, ambulansa ulaşmayı başardı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Emir Soysuzlar'ın hayati tehlikeye atlattığı öğrenildi.

Yangın kısa sürede söndürülürken gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 16:24
  1. İtfaiye ekipleri
  2. Emir Soysuzlar
  • Müslüman KürtMüslüman Kürt2 sa önce
    itfaiye ve polisimizin eksikliği yaşanmasın. Allah razı olsun

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