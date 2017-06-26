Küçük Efe dünyada fenomen oldu

İngiliz basını Erzurumlu küçük Efe'nin sosyal medyada büyük ilgi gören videsounu haber yaptı. Efe'nin birbirinden farklı figürlerle dans ettiği görüntüler dünyanın bir çok yerinden sosyal medya kullanıcısnın dikkatini çekti.

Daily Mail gazetesi Efe'nini dansı için 'hayranlı verici' yorumunu yaptı. Haberde 'küçük Türk çocuğun geleneksel müzik eşliğinde dans ettiği görüntüler viral oldu' denildi.

Görüntü Twitter'da milyonlarca kez paylaşıldı. Gelen yorumlardan bazıları şöyle:

'Gideceğim ilk düğünde bu hareketleri ondna çalacağım'

'Bu çocuğu bütün gün izlemek istiyorum'

'Aşık oldum. Bu nasıl bir dansçı'

'Bu çocuk tam bir günışığı'

'Sadece hayran verici'