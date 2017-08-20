"Küçük çocuklu aileler 'stor perde' kullanmasın!"

İstanbul Halkalı'da 3 yaşındaki Beril bebeğin stor perdeyle oynarken boğularak hayatını kaybetmesi üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığından uyarı geldi. Uyarıda küçük çocuklu ailelerin kordonsuz ve zincirsiz perde kullanması gerektiğine dikkat çekilirken, "Kordon ya da boncuklu zincirleri, yukarıda bağlayın. Yatak ve beşikleri, pencerelere yakın yerlere koymayın" denildi.

9 YAŞA KADAR RİSK

İstanbul Halkalı'da annesi mutfaktayken stor perde ile oynayan 3 yaşındaki Beril'in, perdenin ipinin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybetti iddiası, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık bu şekilde çocuk yaralanmaları ve ölümlerine sık rastlanması üzerine, vatandaşlara uyarıda bulundu. Bakanlık uyarıda, hemen her evde kullanılmaya başlayan stor perde sistemlerinde bulunan kordon, boncuklu zincir ve iplerin ölümlü kazalara neden olabileceğini vurguladı. Uyarıda, bu kazaların 3 yaş ve altı çocuklarda görülmesinin yanı sıra 9 yaşındaki çocuklara kadar risk olduğu ifade edildi. Bakanlık, bu tür boğulmalarda 15 saniye içinde bilinç kaybı, 2-3 dakika içinde de ölüm tehlikesi olduğuna dikkat çekerken, boğulmaların hızlı ve sessiz olabileceği uyarısında da bulundu.

İPLERİ KONTROL EDİN

Evlerde, tatillerde kalınan otellerde, misafir olarak gidilen yerlerde perde sistemlerinin iplerinin kontrol edilmesi gerektiğinin altı çizilen uyarıda, "Zincir ve iplerin, küçük çocukların ulaşamayacağı şekilde olduğundan ve tehlikeli döngüler oluşturmayacağından emin olun. Boğulmalar en çok çocukların yatak odasıyla oturma odalarında meydana geliyor. Buralara yönelik tedbir alın" denildi.

Beşikler pencereye yakın olmamalı

Yatak, beşik ve mobilyaların pencerelere yakın yerlere koyulmaması gerektiği belirtilen uyarıda, çocukların bunlara tırmanarak iplere ve zincirlere rahatlıkla ulaşabilecekleri kaydedildi. Kordon, boncuk, zincir ve ipleri olmayan perdeler kullanılmasının önemine dikkat çekilen uyarıda, şöyle denildi: "Ya da bu tür zincirleri çocukların ulaşamayacağı şekilde saklayan ve toplayan emniyet aparatları kullanın. Kordon ve zincirleri, yukarıdan bağlayın."

Beşikler pencereye yakın olmamalı

Yatak, beşik ve mobilyaların pencerelere yakın yerlere koyulmaması gerektiği belirtilen uyarıda, çocukların bunlara tırmanarak iplere ve zincirlere rahatlıkla ulaşabilecekleri kaydedildi. Kordon, boncuk, zincir ve ipleri olmayan perdeler kullanılmasının önemine dikkat çekilen uyarıda, şöyle denildi: "Ya da bu tür zincirleri çocukların ulaşamayacağı şekilde saklayan ve toplayan emniyet aparatları kullanın. Kordon ve zincirleri, yukarıdan bağlayın."