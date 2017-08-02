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Küçük çocuğun ayağına inşaat demiri saplandı

Karaman’da ayağına inşaat demiri saplanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:57
Küçük çocuğun ayağına inşaat demiri saplandı

Olay, Larende Mahallesi’nde bulunan üst geçidin altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki A.K. isimli çocuk üst geçidin altında koşarken, istinat duvarı için kazılarak döşenen demiri fark edemeyerek üzerine bastı. Küçük çocuğun feryadını duyan çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye çocuğun ayağına saplanan demiri kesti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı çocuk daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:57
  1. Karaman
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