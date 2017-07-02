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Küçük çocuğu pitbul saldırısından kahraman kedi kurtarıyor! İşte o anlar...

Küçük çocuğa saldıran pitbulun karşısına evin kedisi çıkıyor ve küçük çocuğu kurtarıyor. İşte o anlar...

02 Temmuz 2017 Pazar 13:56
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 13:56
  1. pitbul
  2. pitbul saldırısı
  3. pitbul ve kedi
  4. Küçük çocuğa pitbul saldırısı
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Kedi nankordur diyenler...buyrun...
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