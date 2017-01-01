Küçük Armutlu yeni çehreye kavuşacak

Sarıyer’de Küçük Armutlu olarak bilinen Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde 140 hektarlık alan için kentsel dönüşüm raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklandı. İstanbul’da gecekondulaşma alanları içinde simgesel öneme sahip Küçük Armutlu’nun mülkiyetin yüzde 98’i kurumlara ait. Boğaziçi manzaralı mahallenin bir dönem terör ile anılmış olması ise onu simgesel hale getiren etkenler bir tanesi olarak dikkat çekiyor.

50’li yıllarda yapılaştı

Küçük Armutlu’nun geçmişi 1950’li yıllara dayanıyor. 1950’li yıllarda Karadeniz Bölgesi’nden 10’a yakın ailenin bu alana gelmesi ve taş ocağında çalışması, ardından taşocağı sahibinin evinin etrafına işçileri yerleştirmesiyle bölge ilk gecekondulaşma başladı. Bölgeye göç edenlerin yarısının Sivas, Rize ve Tokat’tan geldiği belirtiliyor bakanlık tarafından hazırlanan raporda ifade ediliyor. 1980’li yılların başından itibaren Sarıyer’de ulaşımın gelişmesiyle gecekondulaşma arttı. Kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edilecek olan mahallede gecekonduların yüzde 21’i 1980’lerden önce, yüzde 79’unun ise 1980’lerden sonra yapıldı.

Yeşil alan artacak

Kentsel dönüşüm kapsamında hazırlanan raporda riskli alan olarak belirlenen 140 hektarlık bölgenin yüzde 62,8’i konut alanlarından oluşurken yeni imar planında konut+ticaret alanı yüzde 51,41 olarak belirtildi. Kentsel donatı alanları yüzde 1,35’den yüzde 8,18’e, açık ve yeşil alanlar ise yüzde 0,8’den 24,87’lik alana çıkarıldı. Hazırlanan planda 8 eğitim alanı, 1 sağlık tesisi, 3 ibadet yeri, 2 sosyal kültürel tesis alanı ve teknik altyapı alanı bulunuyor.

Boğaz ayaklarının altında

Bölgeyi değerli kılan özelliklerinden biri yükseklik nedeniyle boğaz manzarasına sahip olması. Etrafının TEM Otoyolu ile çevrilmiş olması, metroya 2 km, iskeleye 1 km uzaklıkta olmasının dışında bölgenin bulunduğu merkeze yeni bir devlet hastanesi ve İBB merkez binasının kurulması da mahallenin değerini yükselten faktörlerin arasında yer alıyor.

Neredeyse tamamı kaçak

Alanın yüzde 95.4’ü konut alanı olarak kullanılıyor. 3 bin 498 yapının 3 bin 337’si konut, 109’u konut+ticaret, 22’si ticaret alanı olarak kullanılırken, 3 eğitim, 2 idari, 1 sağlık, 1 sosyal, 7 dini, 16 teknik altyapı binası bulunuyor. Rapora göre kentsel dönüşümde en önemli noktalardan biri mülkiyet sorunu. Bölge sakinleri özel mülkiyetinde olan binaların yıkımında sıkıntı çıkarabileceği ifade ediliyor.

İTÜ ve İBB’ye ait

Küçük Armutlu’da yapılacak olan kentsel dönüşümü kolaylaştıran faktör ise özel mülkiyet alanının oranının sadece yüzde 1,3 olması. Alanın Yüzde 36,5’i İstanbul Teknik Üniversitesi’ne, yüzde 53’ü İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait.