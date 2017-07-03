Kucka'da mutlu son

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Milan’da forma giyen Slovak orta saha oyuncusu Juraj Kucka tranferi için İtalyan ekibiyle anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Radyospor'a konuşan Çubukçu, Kucka transferi için “Milan ile anlaşıldı. Futbolcu ile görüşmeler devam ediyor. Ekonomik tabloyu çok önemsiyoruz. UEFA'nın Finansal Fair Play kriterlerini göz önünde bulundurarak hareket etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Son günlerde transferde adı geçen isimlerden Funes Mori için ise "Gündemimizde yok" diyen Ahmet Çubukçu, “Piyasada dolaşan 35-40 isim var. Bu isimlerden 3'ü ya da bilemedin 4'ü alınacak. Geri kalan isimler spekülasyon. Transfer yapmaya başladığınızda 70 tane isim oluyor. Bu işleri bilen teknik heyetin raporunu da önemsiyoruz” açıklamasında bulundu.

TAKIMIN DENGESİNİ BOZMAYACAĞIZ

Takımdaki dengeyi bozmadan, ihtiyaç duyulan yerlere transfer yapacaklarını anlatan Trabzonspor Asbaşkanı, “Bu takım birlikte, beraber arkadaşlık havasını yakaladı. Özellikle ikinci yarıdan itibaren sevgi-saygı içerisinde paylaşan bir takım vardı. Çok fazla oynayıp dengeyi de bozmamak lazım. İhtiyaç duyduğumuz mevkilere göre hareket edeceğiz. Ahengi bozmadan, ligde iyi yerlerde olmak için uğraşıyoruz” şeklinde konuştu. Trabzonspor’un önümüzdeki sezondan itibaren her sene şampiyonluğa oynayacağını kaydeden Çubukçu, “50. yıl önemli ama 49. yılda da şampiyonluğa oynadık. Baskı gerçekten var. Ben beyin cerrahı olarak da çalışıyorum. Gelen hasta önce, 'Trabzonspor şampiyon olacak mı?' diye soruyor. Hep beraber birleşince çok daha az baskıyı hissederiz. Trabzon müthiş bir futbol şehridir. Her ferdin fikrini önemsemek büyük değer katar” açıklamasında bulundu.

YUSUF YAZICI DAHA YOLUN BAŞINDA

Geçen sezonun ikinci yarısındaki çıkışıyla A Milli Futbol Takımı’na kadar yükselen Yusuf Yazıcı’nın geleceğiyle ilgili de konuşan Asbaşkan Çubukçu, “Bana göre yolun başında. Üzerine katacak. İnanılmaz performans gösterip, faktörler yan yana gelmesi gerekir. Diğer türlü negatif performans sergiler. Soranlar oldu ama Yusuf bizde en az 3-4 sene daha top oynaması lazım. Resmi bir teklif olmadı. Gayriresmi teklifler oldu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Yusuf'u düşünmesi doğal. Altyapıdan gelen, 19 yaşında; kişiliği de çok iyi bir çocuk” yorumunda bulundu. Trabzonspor Asbaşkanı, Yusuf Erdoğan’a gelen teklif konusunda ise şu ifadeleri kullandı: “Bu sezon çok fazla süre alamadı. Sekiz-dokuz sezondur Trabzonspor'da. Tekliflerin gelmesi normal. İstanbul takımlarından da teklifler geldi. Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz.”

Güzel gelişmeler olacak

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, bordo-mavili kulüpte önümüzdeki günlerin hareketli olacağını belirtti. Başkan Usta, Twitter hesabından "50. yılda öncelik sportif başarı mı? Ekonomik ve sportif başarı mı?" şeklinde anket düzenledi. Ankete katılan bordo-mavili taraftarlar, her iki seçenek için yüzde 50 oranında oy kullandı. Anketin ardından Usta, "Anlaşılan o ki cevap; hepsi. İyi olacak dostlar, iyi olacak. Transferler mi, az ama öz, onlar da gelecek. Gaza gelmek yok, sabırla yola devam. Önümüzdeki günler hareketli olacak. 3 Temmuz'da FIFA başvurusuyla haftaya start vereceğiz. İnşallah devamında da güzel gelişmeler olacak” ifadelerini kullandı.