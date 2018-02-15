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Küba'daki diplomatların sorunun nedeni anlaşılamadı!

ABD'li diplomatların Küba'da yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili yayımlanan ilk detaylı sağlık raporunda; işitme, görme ve dengeyle ilgili semptomlara yol açan neden belirsizliğini korudu.

15 Şubat 2018 Perşembe 11:53
Küba'daki diplomatların sorunun nedeni anlaşılamadı!

Küba'da görev yapan ve gizemli sonik saldırılara  maruz kaldığı öne sürülen ABD büyükelçilik çalışanlarını hakkında ilk ayrıntılı  sağlık raporu yayınlandı. 

Raporda, Pennsylvania Üniversitesinden uzmanların, 24 büyükelçilik  personelinden 21'i üzerinde yaptığı testler, işitme, görme ve dengeyle ilgili  semptomların, beyin disfonksiyonunda izlenenlerle benzerlik gösterdiğini ortaya  koydu.

Uzmanlar, hastaların "kayda değer mahiyete sahip, devam eden  engellilik yaşadığı" sonucuna vardı.

Ekibin kaleme aldığı, Amerikan Tıp Birliği dergisinde yayımlanan  sağlık raporunda işitme, görme ve dengeyle ilgili semptomlara yol açan şeyin  bilinmediği dile getirildi.

Raporda ayrıca semptomların, kimyasallara veya virüslere maruz  kalınmasıyla ortaya çıkma ihtimalinin düşük olduğuna dikkat çekildi.

ABD'nin Havana'daki büyükelçiliğinde 2016 yılından bu yana  diplomatların ve aile fertlerinin aralarında bulunduğu 24 kişide, bir tür sonik  saldırıdan kaynaklandığı tahmin edilen işitme kaybı ile görsel ve bilişsel bazı  rahatsızlıklar görüldüğü öne sürülmüştü. ABD, olayın ardından ülkedeki personel  sayısını azaltma kararı almıştı.

Küba, sonik saldırı iddialarını reddetmişti.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 11:53
  1. Küba
  2. ABD

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