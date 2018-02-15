Küba'daki diplomatların sorunun nedeni anlaşılamadı!

Küba'da görev yapan ve gizemli sonik saldırılara maruz kaldığı öne sürülen ABD büyükelçilik çalışanlarını hakkında ilk ayrıntılı sağlık raporu yayınlandı.

Raporda, Pennsylvania Üniversitesinden uzmanların, 24 büyükelçilik personelinden 21'i üzerinde yaptığı testler, işitme, görme ve dengeyle ilgili semptomların, beyin disfonksiyonunda izlenenlerle benzerlik gösterdiğini ortaya koydu.

Uzmanlar, hastaların "kayda değer mahiyete sahip, devam eden engellilik yaşadığı" sonucuna vardı.

Ekibin kaleme aldığı, Amerikan Tıp Birliği dergisinde yayımlanan sağlık raporunda işitme, görme ve dengeyle ilgili semptomlara yol açan şeyin bilinmediği dile getirildi.

Raporda ayrıca semptomların, kimyasallara veya virüslere maruz kalınmasıyla ortaya çıkma ihtimalinin düşük olduğuna dikkat çekildi.

ABD'nin Havana'daki büyükelçiliğinde 2016 yılından bu yana diplomatların ve aile fertlerinin aralarında bulunduğu 24 kişide, bir tür sonik saldırıdan kaynaklandığı tahmin edilen işitme kaybı ile görsel ve bilişsel bazı rahatsızlıklar görüldüğü öne sürülmüştü. ABD, olayın ardından ülkedeki personel sayısını azaltma kararı almıştı.

Küba, sonik saldırı iddialarını reddetmişti.