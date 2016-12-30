Küba'da yıllar sonra internet sevinci

Küba halkı son dönemde bir dizi yenilik Haberiyle anılırken, bu kez ülkede bir ilk gerçekleşti. Kapılarını açarak, dış dünya ile bağlantı kurmaya başlayan Küba’da halk artık evlerinden internete erişim sağlayabilecek. Havana hükümeti, ülke nüfusunun sadece yüzde 5’lik bir kısmının evden internete girebileceğini duyurdu.

Havana'da bu ayrıcalığı yaşayan çok az sayıda insan olsa da halk bu durumdan memnun. Daha önce internet hiç kullanmamış hatta bilgisayar deneyimi olmayanlar, yeni uygulamanının hayatlarını değiştirdiğini düşünüyor.