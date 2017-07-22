Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Küba’da kanser aşısı bulundu

Küba’da kanser aşısı bulundu ve kullanılmaya başlandı. Klinik denemeler sonucu aşının ömrü bir yıla kadar uzatabildiği ve 60 yaş altındaki hastalarda iyi sonuç verdiği ortaya kondu.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 11:11
Küba’da kanser aşısı bulundu

Bu alanda çok ciddi araştırmalar yapan Küba’da kanser aşısı bulundu ve kullanılmaya başlandı. Klinik denemeler sonucu aşının ömrü bir yıla kadar uzatabildiği ve 60 yaş altındaki hastalarda iyi sonuç verdiği ortaya kondu. Cimavax adı verilen bu aşı var olan tümörlerin büyümesini ve metastaz atmasını engelliyor.

Türkiye’de bu alanda çalışmalar yapan QBA Medi Tours Yönetim Kurulu Başkanı Melih Ertopçu konuyla ilgili şunları söyledi:

"Kanser sağlığı tehdit eden hastalıklarında başında yer almaktadır ancak kansere yakalanan hastaların olumsuz düşüncelerini değiştirmek ve onlara uygun tedavi yöntemleri sunabilmek için Türkiye ile Küba arasında bir sağlık köprüsü oluşturduk. Bu noktada hastalarımızdan gerekli raporları alarak Küba’daki onkologlarımıza gönderiyor ve tedavi sürecinin nasıl işleyeceği konusunda alanında uzman kişilerden bilgiler alıyoruz. Hastanın seyehat engelinin olmaması durumunda gerekli işlemler yapılarak profesyonel ekibimiz eşliğinde süreci başlatıyoruz. 'Sizin sağlığınızı kendi sağlığımız kadar önemsiyoruz' felsefesiyle yola çıktığımız bu süreçte en önem verdiğimiz konu hastalarımızın kendilerini rahat ve güvende hissedebilmeleri. Bu nedenle ekibimiz hem hastalarımzın sorun ve ihtiyaçlarına çözüm getirmek hem de onlara moral ve motivasyon desteği vermek adına 7/24 yanlarında bulunuyor. Yani bu süreçte tüm desteğimizle hastalarımızın Küba’daki ailesi oluyoruz."

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 11:11
  1. Türkiye
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçeli'deki değişim dikkatlerden kaçmadı!
    1. Bahçeli'deki değişim dikkatlerden..
    2. Rusya'ya giden tonlarca üzüm gittiği..
    3. AB'den Türkiye-Almanya krizine ilişkin..
    4. ''Galatasaray beni alsın bayılana..
    5. Demirtaş yine 'terör örgütü PKK'..
    6. Galatasaray'dan N'Diaye bombası!
    7. Katar'ın imdadına Türk malları yetişti
    8. Bursaspor gemileri yaktı 3 transfer daha
    9. Arsenal Mesut Özil'i kadroda tutmak..
    10. ABD'den İran'a ültimatom: Serbest..
    11. Başkan Fikret Orman Larin’i bedava..
    12. Almanya'yı korku sardı! Türk..
    13. İtiraf geldi: Terör örgütü YPG'nin..
    14. Diyarbakır'da PKK'ya ağır darbe!
    15. Suudi Arabistan yanlışlıkla..
    16. Darbeci Semih Terzi'nin baldızı genel..
    17. Erdoğan'dan Körfez ülkelerine kritik..
    18. ABD Myanmar'a baskı yapıyor
    19. 'Hero' tişörtü giyen öğrencinin..
    20. 6 terörist öldürüldü
    "Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça Kıyamet kopmaz"
    "Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça Kıyamet kopmaz"
    Irak'tan haddini aşan Türkiye açıklaması!
    Irak'tan haddini aşan Türkiye açıklaması!
    Hristiyan Papaz liderden Mescid-i Aksa çağrısı
    Hristiyan Papaz liderden Mescid-i Aksa çağrısı
    Polis 'Oh' çeken kadını arıyor!
    Polis 'Oh' çeken kadını arıyor!