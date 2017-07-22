Bu alanda çok ciddi araştırmalar yapan Küba’da kanser aşısı bulundu ve kullanılmaya başlandı. Klinik denemeler sonucu aşının ömrü bir yıla kadar uzatabildiği ve 60 yaş altındaki hastalarda iyi sonuç verdiği ortaya kondu. Cimavax adı verilen bu aşı var olan tümörlerin büyümesini ve metastaz atmasını engelliyor.

Türkiye’de bu alanda çalışmalar yapan QBA Medi Tours Yönetim Kurulu Başkanı Melih Ertopçu konuyla ilgili şunları söyledi:

"Kanser sağlığı tehdit eden hastalıklarında başında yer almaktadır ancak kansere yakalanan hastaların olumsuz düşüncelerini değiştirmek ve onlara uygun tedavi yöntemleri sunabilmek için Türkiye ile Küba arasında bir sağlık köprüsü oluşturduk. Bu noktada hastalarımızdan gerekli raporları alarak Küba’daki onkologlarımıza gönderiyor ve tedavi sürecinin nasıl işleyeceği konusunda alanında uzman kişilerden bilgiler alıyoruz. Hastanın seyehat engelinin olmaması durumunda gerekli işlemler yapılarak profesyonel ekibimiz eşliğinde süreci başlatıyoruz. 'Sizin sağlığınızı kendi sağlığımız kadar önemsiyoruz' felsefesiyle yola çıktığımız bu süreçte en önem verdiğimiz konu hastalarımızın kendilerini rahat ve güvende hissedebilmeleri. Bu nedenle ekibimiz hem hastalarımzın sorun ve ihtiyaçlarına çözüm getirmek hem de onlara moral ve motivasyon desteği vermek adına 7/24 yanlarında bulunuyor. Yani bu süreçte tüm desteğimizle hastalarımızın Küba’daki ailesi oluyoruz."