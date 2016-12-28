Küba'da Fidel Castro yasağı!

Küba ulusal meclisi Fidel Castro'nun isminin halka açık alanlara verilmesini ve anma heykellerin yapılmasını yasaklayan bir karara imza attı. Castro’nun kardeşi ve ülkenin yeni lideri Raul Castro yaptığı açıklamada, "Onun savaşçı ruhu tüm Kübalı devrimcilerin zihinlerinde kalacak, bugün, yarın ve her zaman" diye konuştu. Raul Castro, El Comandante'ye saygılarını göstermek isteyen kişilerin yapabileceği en iyi şeyin onun devrim konseptini takip etmek olduğunu söyledi.

Öte yandan Fidel Castro'nun müzik, edebiyat, dans, sinema veya diğer görsel sanatlarda bir figür olarak kullanılması yasaklanmıyor. Ofis, çalışma alanları ya da kamu kurumlarında yer alan Castro fotoğrafları da muhafaza edilecek.

Fidel Castro kimdir?