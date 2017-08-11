KTO’nun meslek komitesi çalışmaları TOBB camiasında göz doldurdu

Meslek komitesi çalışmalarına ilişkin değerlendirme bulunan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, “Meslek komitesi çalışmalarımız başta TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere birlik üyesi odaların başkanlarınca takdir gördü. Bu durum, üyelerimiz adına bizleri mutlu etmiş ve onurlandırmıştır” dedi.

Hiçyılmaz, “Üyelerimizin talep ve sorunlarının tespiti ve bunlara en hızlı şekilde çözüm bulunmasının yolu, meslek komitesi çalışmalarının iyi yapılmasından geçmektedir. 4 yılı aşkın süredir yürüttüğümüz çalışmalarda üyelerimize azami fayda sağlamaya gayret gösterdik. Bunda da başarılı olduğumuza inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Göreve geldikleri tarihten bu yana yaptıkları meslek komitesi çalışmalarının söze değil rakamsal verilere dayandığını ifade eden Başkan Hiçyılmaz, “Aradan geçen zaman içinde; 2000’e yakın meslek komitesi toplantısı yaptık. Bu toplantılara 35.000 civarında üyemizi davet ettik.16 binden fazla üyemizin katıldığı meslek komitesi toplantılarında 3900’e yakın gündem maddesi görüşüldü. Bu toplantılarda ele alınan 1700’e yakın talep yönetim kurulumuz gündeminde değerlendirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde üyelerimizden gelen 1000’i aşkın talep ve sorun çözüme kavuşturuldu” diye konuştu.

Bu dönemde yapılan meslek komitesi toplantılarının birçoğuna katıldığını belirten Başkan Hiçyılmaz, “Kayseri Ticaret Odası’nda bulunan 40 meslek komitesi yönetim kurulu üyelerimiz arasında paylaşılmıştır. Her yönetim kurulu üyemiz sorumluluk alanındaki meslek komitesi toplantılarına katılmış ve yönetim kurulu gündemine gelecek talepleri ilk elden belirlemiştir. Ayrıca, Üye İlişkileri ve Meslek Komitesi Birimimiz personeli de bu toplantıları kesintisiz şekilde raporlamıştır. Yapılan çalışmalar, Ticaret Odası üyelerinin ve Kayseri’nin menfaatlerinin korunması için gerçekleştirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Meslek komitesi toplantılarının yalnızca bununla sınırlı kalmadığını da belirten Başkan Hiçyılmaz, “TOBB mevzuatı, KOSGEB ve İŞKUR desteği bilgilendirmeleri, eğitim başta olmak üzere diğer taleplere ilişkin anket çalışmaları, Fuar takvimleri ve katılım destekleri, Çek yasası ve Ticaret Kanunu mevzuat bilgilendirmeleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Kredi Garanti Fonu, Kredi Kayıt Bürosu ve Findeks uygulamaları gibi konularda üyelere bilgi verilmiştir” dedi.