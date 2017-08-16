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KTO’da Hiçyılmaz yeniden aday oldu

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Temmuz ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmasında Oda seçimlerinde yeniden aday olacağını açıkladı.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 21:30
KTO’da Hiçyılmaz yeniden aday oldu

VOLKAN TÜRKMENOĞLU / YENİ AKİT 2013 Mayısından beri görev yaptıklarını belirten Başkan Hiçyılmaz, “Görev süremiz içerisinde üyelerimize fayda sağlamak ve Kayseri Ticaret Odası’nı en iyi şekilde temsil etmek üzere büyük gayret gösterdik. Birçok engellemelerle karşı karşıya kaldık. Özellikle 17-25 Aralık sürecinden önce, art niyetli ve Odayı ele geçirmek üzere gelmiş olan Yönetim Kurulu üyelerine karşı mücadele ettik. Çıraklık dönemimiz olmasına rağmen yaptığımız birçok İcraatlarla örnek olduk. Bugün, Türkiye’de hiçbir odanın sahip olmadığı kadar güzel ve modern bir binaya sahip olduk.” şeklinde konuştu. Başkan Hiçyılmaz, “Geçirmiş olduğumuz bu 4 yıllık dönemi çıraklık ve kalfalık dönemi olarak değerlendiriyoruz. Üyelerimizin teveccühü ile bir dönem daha görev yaparak, ustalık dönemini de yaşamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 21:30
  1. Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz
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