KTO’da Hiçyılmaz yeniden aday oldu

VOLKAN TÜRKMENOĞLU / YENİ AKİT - 2013 Mayısından beri görev yaptıklarını belirten Başkan Hiçyılmaz, “Görev süremiz içerisinde üyelerimize fayda sağlamak ve Kayseri Ticaret Odası’nı en iyi şekilde temsil etmek üzere büyük gayret gösterdik. Birçok engellemelerle karşı karşıya kaldık. Özellikle 17-25 Aralık sürecinden önce, art niyetli ve Odayı ele geçirmek üzere gelmiş olan Yönetim Kurulu üyelerine karşı mücadele ettik. Çıraklık dönemimiz olmasına rağmen yaptığımız birçok İcraatlarla örnek olduk. Bugün, Türkiye’de hiçbir odanın sahip olmadığı kadar güzel ve modern bir binaya sahip olduk.” şeklinde konuştu. Başkan Hiçyılmaz, “Geçirmiş olduğumuz bu 4 yıllık dönemi çıraklık ve kalfalık dönemi olarak değerlendiriyoruz. Üyelerimizin teveccühü ile bir dönem daha görev yaparak, ustalık dönemini de yaşamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.