Kroos'la Ronaldo arasında 2017 atışması

Real Madrid'in Alman futbolcusu Toni Kroos'un sosyal medya hesabından Brezilya'yı 7-1 yendikleri maça gönderme yaparak yazdığı 2017'ye yanıt Brezilyanın efsanesi Ronaldo'dan geldi.

Kroos'la Ronaldo arasında 2017 atışması
Eklenme: 02 Ocak 2017, 12:38
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Real Madrid'de forma giyen Alman futbolcu Toni Kroos'un sosyal medya hesabından "2017" yılını yazış biçimi büyük olay olmuştu.

2014 Dünya Kupası'nda Almanya'nın Brezilya'yı 7-1 yendiği mücadeleye gönderme yapan Kroos, 2017'nin 1 ve 7 rakamları yerine Brezilya ve Almanya bayraklarını kullanınca sosyal medyada bir anda Brezilyalı ve Alman futbolseverler atışmaya başladı.

Alman yıldıza cevabı ise Brezilya'nın efsane forveti Ronaldo verdi. Efsane futbolcu, Facebook hesabından paylaştığı fotoğrafta Toni Kroos'u etiketleyerek 2002 Dünya Kupası finalinde Almanya'yı 2-0 mağlup edip dünya şampiyonu oldukları maç üzerinden 2017'deki 2 ve 0'ın yerine aynı şekilde Brezilya ve Almanya bayrağı kullandı.










 
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