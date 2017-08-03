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Kronik hastalara 'sosyal yardım' müjdesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca kronik hastalıklarla mücadele eden yoksul durumdaki vatandaşlar için sosyal yardım projesi başlatıldı

03 Ağustos 2017 Perşembe 18:04
Kronik hastalara 'sosyal yardım' müjdesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca kronik hastalıklarla mücadele eden yoksul durumdaki vatandaşlar ve aileleri için başlatılacak programdan, ilk aşamada 4 bin 300 tüberküloz ve SSPE hastası faydalanacak. Başlatılan sosyal yardım programı, birçok yönüyle dünyada da bir ilk olma özelliğini taşıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca kronik hastalıklarla mücadele eden yoksul durumdaki vatandaşlar ve aileleri için başlatılacak sosyal yardım programından, ilk aşamada 4 bin 300 tüberküloz ve SSPE hastası faydalanacak. Yardım programıyla hastalara asgari ücretin üçte ikisinin üzerinde aylık desteğin verilmesini planlayan Bakanlık, düzenli psikososyal destek de sağlayacak.

Edinilen bilgilere göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatıyla bir süre önce çalışmaları başlayan "Kronik Hastalıklarla Mücadele Eden Ailelere Yönelik Yeni Sosyal Yardım Programı"nın detayları ve uygulama esasları belli oldu.

Sağlık Bakanlığı ile iş birliğinde kronik hastalıklarla mücadele eden, ekonomik ve psikolojik açıdan zorluklar yaşayan vatandaşların desteklenmesi amacıyla başlatılan sosyal yardım programı, birçok yönüyle dünyada da bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Programın başlatılması için gereken tüm hazırlıkları tamamlayan Bakanlık, sosyal yardım programıyla ailelere sadece nakdi değil düzenli psikososyal destek de sağlayacak. Böylelikle kronik hastalığı bulunan ve tedavi süreçlerini evlerinde devam ettiren yoksul vatandaşlar ile ailelerinin hem maddi hem de manevi olarak yalnız bırakılmaması hedefleniyor.

İLK AŞAMADA TÜBERKÜLOZ VE SSPE HASTALARI FAYDALANACAK

Yapılan çalışmalara göre, ilk aşamada, tüberküloz hastalığı ve kızamık mikrobunun yol açtığı bir beyin hastalığı olan Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) ile mücadele eden yoksul vatandaşlara yeni sosyal yardım programı kapsamında düzenli psikososyal ve nakdi destek verilecek.

Programın ilerleyen aşamalarında ise diğer nadir ve riskli hastalıklarla mücadele eden yoksul vatandaşlar yardım programı kapsamına alınacak.

YATAĞA BAĞIMLI TÜBERKÜLOZ HASTALARINA EK YARDIM YAPILABİLECEK

Asgari ücretin üçte ikisinin üzerinde bir oranda verilmesi planlanan desteğin yanı sıra tıbbi öz bakımlarını gideremedikleri, yatağa bağımlı olarak yaşamlarını sürdürdükleri veya ev yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerekliliği ilgili sağlık birimince tespit edilen tüberküloz hastalarına ek ödeme de yapılabilecek.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Destekten yararlanılabilmesi için hanede kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden az olması şartı aranıyor.

Ayrıca SSPE hastası olan vatandaşların "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik"te belirtilen usul ve esaslara göre düzenlenen sağlık kurulu raporunun bulunması gerekiyor.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 18:04
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