Kron hastalığı nedir?
Kron hastalığı; bağırsak, anüs, mide ve yemek borusu gibi vücut bölümlerini etkileyen sistemik bir hastalık türüdür. Bu rahatsızlıktan etkilenen alanlarda ülser yaraları ve kalınlaşma görülür.
Kron hastalığı kimlerde görülür?
Kron hastalığı genellikle 16-40 yaş arasında görülür.
Kron hastalığı vücudun hangi bölümlerini etkiler?
- Kalın bağırsak
- İnce Bağırsak
- Mide
- Makat bölgesi
- Yemek borusu
Bunun yanında hastalık, sindirim kanalı dışındaki organları da etkileyebilir.
Kron hastalığının belirtileri nelerdir?
- Deride yaralar
- Karın ağrısı ve kramp
- İshal
- Yüksek ateş
- Kilo kaybı
- Şişkinlik
- Makat bölgesinde Ağrı ve akıntı
- Eklem ağrıları
- Sarılık
- Halsizlik
Kron hastalığı nedenleri nelerdir?
Kron hastalığının kesin olarak nedeni bilinmemektedir. Ancak bazı durumların bu hastalığa yol açtığı düşünülmektedir. Bunlar:
- Virüsler ve bakteriler
- Genetik ve çevresel sorunlar
- Beslenme bozuklukları
- Bağışıklık sistemi sorunları
Kron hastalığı nasıl teşhis edilir?
Kron hastalığının teşhis edilmesinde ultrason, kan-gayta tahlili, röntgen, manyetik rezonans görüntüleme (MR), endoskopikolonoskopi, bilgisayarlı tomografi (BT) ve biyopsi yöntemlerine başvurulur
Kron hastalığı nasıl tedavi edilir?
Kron hastalığı nedeninin kesin olarak bilinmemesinden dolayı tedavisi yoktur. Bu rahatsızlığın kontrol altında tutulması için birtakım ilaçlar kullanılmaktadır.