Krizde son hamle! '48 saat içinde terk edin!'

AFP'nin haberine göre, Katarlı askerlere Bahreyn'i tamamen terk etmesi için 48 saat süre tanındı. İsmi açıklanmayan yetkili, "Bahreynliler, Bahreyn'deki askeri üsteki yetkili ABD'li generale Katar askerlerinin ayrılmak zorunda olduğunu söyledi" ifadesini kullandı. Yetkili, Bahreyn'de ne kadar Katar askeri bulunduğuna yönelik bir detay vermezken, Katarlı askerlerin 2014 yılından beri bölgede konuşlu olduğu belirtildi.

Katar krizinin patlak vermesinin ardından söz konusu ülkeler Katar'ı Yemen'deki Şii kökenli Husilere karşı Suudi Arabistan'ın liderliğinde kurulan koalisyondan çıkarmışlardı. Bu hamle ile söz konusu ülkelerin Katar'ı DEAŞ'a karşı kurulan koalisyondan da çıkarma niyetinde bulunduğu yorumu yapılıyor.

KATAR EMİRİNE YENİDEN BİAT ETTİKLERİNİ DUYURDULAR



Katar'daki El-Murra aşireti, Suudi Arabistan'da yaşayan aşiret şeyhlerinden bazılarının Katar'a yönelik ablukayı destekleyen sözlerinin yer aldığı birtakım kayıtların internette yayınlanması üzerine Katar Emiri Şeyh Temim'e yeniden biat ettiklerini duyurdu.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Murra aşiretinden yapılan yazılı açıklamada, "aşiretin isminin toplumsal dokuya zarar verecek siyasi tartışmalarda kullanılmasından rahatsızlık duyulduğu" belirtilerek, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye yeniden biat ettikleri ifade edildi.

Açıklamada ayrıca "Murra aşiretinin Katar'a uygulanan ablukayı reddettiği, iyi günde olduğu gibi kötü günde de liderlerinin arkasında olduğu" vurguladı.

Suudi Arabistan'da yaşayan Murra aşireti şeyhlerinden Talib bin Lahim el-Murra ile Suudi Arabistan İkinci Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında geçtiği iddia edilen ve internette yayınlanan gizli kamera kayıtlarında, aşiret başkanı olduğu belirtilen kişinin Katar'a uygulanan ablukayı destekleyen ve Doha yönetimini eleştiren ifadeleri dikkati çekmişti.

Eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife 1995'te babasına kansız bir saray darbesi yaparak göreve gelmişti. Katar'daki saray darbesinden sekiz ay sonra, El-Murra aşiretinden Gafran koluna mensup isimlerin katıldığı bir darbe girişiminin aşiret içinden bazı isimlerin erken haber vermesi sayesinde engellendiği öne sürülmüştü.

Katar Emiri Şeyh Hamad, 2010'da El-Murra aşiretinden darbe girişimi suçlamasıyla hüküm giyen 52 kişiyi affetmişti. Dönemin Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz'in serbest kalan isimleri sarayda karşılaması, Riyad'ın Doha'daki karşı darbe girişimi konusundaki rolünü doğruladığı şeklinde yorumlanmıştı.