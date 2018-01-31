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ABD'den geri adım: Körfez krizi bitmeli

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Katar ve Körfez ülkeleri arasında yaşanan diplomatik krizin ilgili ülkeleri ve ABD’yi ekonomik ve askeri olarak etkilediğini belirterek gerginliğin bir an önce son bulması gerektiğini söyledi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 07:14
ABD'den geri adım: Körfez krizi bitmeli

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Katar Savunma Bakanı Khalid Bin Muhammed Al-Attiyah’nın katıldığı ABD ve Katar arasındaki üst düzey toplantı sonrasında konuştu.

Tillerson, "Katar ve diğer Körfez ülkeleri arasındaki gerginliğin olumsuz sonuçları oldu. Bu gerginlik müdahil olan ülkelerin yanı sıra ABD'yi de askeri ve ekonomik olarak etkiledi." dedi.

Taraflara gerginliği sona erdirme çağrısında bulunan Tillerson, "Taraflara olumsuz söylemi düşürmesi ve tansiyonu daha da gerecek tutumlardan kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Mattis de Körfez bölgesinde sükunetin sağlanmasının önemine vurgu yaparak, "Bu bölgede kurulacak bir fikir birliği önemlidir." dedi.

Mattis, "Birleşik bir Körfez İşbirliği Konseyi terörle mücadele başta olmak üzere bizim de farklı birçok noktada gücümüzü arttırmamızı sağlar. Özellikle de DEAŞ'ı yenmek önemli ve İran bölgede habis çalışmalarını devam ettiriyor." şeklinde konuştu.

Katar Dışişleri Bakanı El Sani ise yaptığı konuşmada, Tillerson ve Mattis'e kendilerine karşı blokaj uygulayan ülkelere karşı bir pozisyon aldıkları için teşekkür etti.

El Sani, "Katar Devleti ve halkı haksız ve illegal bir şekilde blokaja uğradı. Bu süreç bölgede istikrarın sağlanmasını sabote etmiştir. (Tillerson ve Mattis) Bu süreçte aldıkları rolden dolayı kendilerine teşekkür ederiz." açıklamasında bulundu.

Katar Savunma Bakanı Al-Attiyah da ileriki yıllarda ABD ve Katar arasındaki askeri iş birliğinin daha da artacağını kaydetti.

Katar'ın son olarak ABD'den aldığı F-15 jetlerin uzun vade kurmayı düşündükleri iş birliği için sadece bir adım olduğuna değinen Al-Attiyah, "Bu gelişmeler hem kendi sınırlarımızı korumak hem de müttefiklerimizin yardıma ihtiyacı olduğunda kendilerine yardım elimizi uzatmamız için önemli bir basamaktır." dedi.

Katar Dışişleri Bakanı ve Katar Savunma Bakanı, ABD-Katar Stratejik Diyaloğu başlıklı zirve için ABD Başkenti Washington'da bulunuyor. Zirve, ABD Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleşiyor.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 07:14
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