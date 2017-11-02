Erdoğan ve Putin görüşmesi için hazırlıklar yapılıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni bir görüşmesi için hazırlıklar yapıldığını belirtti.

GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN DETAY VERMEDİ

Peskov, Putin ve Erdoğan'ın bu yıl yeniden görüşmesinin planlanıp planlanmadığı yönündeki bir soru karşısında, "Evet, hazırlıklar yapılıyor" dedi.

Peskov görüşmeye ilişkin bundan başka bir detay vermedi.

EN SON 28 EYLÜL’DE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Putin ve Erdoğan son olarak 28 Eylül'de Ankara'da bir araya gelmişti. İki liderin gündeminde ağırlıklı olarak Suriye krizi yer almıştı.

Rusya ve Türkiye, İran'la birlikte, Suriye krizine barışçıl çözüm bulunması için Kremlin'in girişimiyle hayata geçirilen Astana görüşmelerinin garantör ülkeleri.

Bu görüşmelerin ocak ayında gerçekleşen ilk turunda Suriyeli hükümet yetkilileri ve silahlı muhalif grupların temsilcileri ilk defa bir araya gelmişti.