Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kriz kapıda! Rusya nükleer füzeleri öyle bir yere konuşlandırdı ki...

Rusya, NATO üyesi Polonya ve Litvanya ile sınırı olan en kalabalık bölge Kaliningrad'da nükleer yetenekli İskender füzelerini konuşlandırdı.

06 Şubat 2018 Salı 13:28
Kriz kapıda! Rusya nükleer füzeleri öyle bir yere konuşlandırdı ki...

Litvanya Milli Savunma Bakanı, Rusya'nın 2016 yılında tatbikatlar için Kaliningrad'a getirdiği nükleer başlık kapasiteli İskender taktik balistik füzelerini, alt yapılarını da tamamlayarak, kalıcı olarak konuşlandırdığını açıkladı.

Rusya savunma bakanlığı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, yeni görevlendirmenin askeri tatbikatların bir parçası olduğunu ve daha önce yaşandığını söyledi.

ABD ve NATO, son zamanlarda, özellikle Suriye ve Ukrayna üzerinden Rusya ile olan anlaşmazlıkların yoğunlaştığını belirttiler.

İSKENDER-M ÖZELLİKLERİ

NATO'da 'SS-26 Stone' diye tasnif edilen İskender füzesi 7.2 m boyunda, savaş başlığı ise 480 kg civarında. Modernize edilmiş İskender-M nükleer taktik savaş başlığı da taşıyabiliyor.

Sistemin sahip olduğu balistik füzelerin sapma limiti 15 metreyi geçmiyor. Seyir füzelerin sapma limiti ise 2-3 metre. Şimdi de ''İskender'' için her türlü havada ultra hassas güdümlü başlıklara sahip roketler üzerinde çalışmalar yürütülüyor.''

Kara Kuvvetleri Baş Karargâhı’ndan verilen bilgiye göre ''İskender-M'' taktik füze sistemi, hem normal, hem de nükleer başlıkları taşıyabilecek balistik ve seyir füzeleri içeriyor.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 13:28
  1. Rusya
  2. Nükleer Füze
  3. balistik füze
  4. Litvanya
  5. Polonya
  6. NATO

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Müslüman ülkede dev skandal! Ülkedeki camilerin yarısı kapatıldı
    1. Müslüman ülkede dev skandal! Ülkedeki..
    2. 'Yiğitsen karşıma çıkarsın Recep Bey'..
    3. Bir yıllık masraflarını karşılayacak
    4. HDP'li vekil saçmaladı: Afrin..
    5. PYD/PKK'dan Avrupa'da 20 saldırı!
    6. Rusya resmen açıkladı: Türkiye devreye..
    7. Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye bize..
    8. ABD'li askeri uzman açıkladı! Kaybeden..
    9. Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: O para..
    10. 60 yaş üstüne yüzde yüz burs
    11. Ahlaksız Papa! Her şeyi biliyormuş
    12. Sigara her 6 saniyede bir kişinin..
    13. Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü..
    14. Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile..
    15. Afrin'e gidecek Mehmetçiklere moral maçı
    16. Taşların, kayaların hükümranlığında..
    17. AB Komisyonu Başkanı, müzakereciye..
    18. Binlerce Siirtli bugün havaalanına..
    19. Türkiye'deki Yahudiler İsrail'e gidiyor
    20. Rusya ters köşe yaptı! ABD'yi tedirgin..
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
    Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze
    Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Afrin planı deşifre oldu!
    Afrin planı deşifre oldu!
    Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!
    Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!