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Kriz kahini duyurdu: İnsanlık tarihinin en büyük balonu

2008 yılındaki krizi önceden tahmin ettiği için adı 'kriz kahini'ne çıkan ünlü Amerikalı ekonomist Nouriel Roubini'den Bitcoinle ilgili çok çarpıcı bir yorum geldi. Roubini, Bitcoin'in insanlık tarihinin en büyük balonu olduğunu söyledi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 10:03
Kriz kahini duyurdu: İnsanlık tarihinin en büyük balonu

Ekonomist Nouriel Roubini, Bitcoin'in insanlık tarihinin en büyük balonu olduğunu ve bütün balonların anası olan bu balonun sonunda patladığını belirtti.

Bitcoin fiyatı Aralık ayında 20 bin dolar sınırına kadar çıktıktan sonra Cuma günü 7 bin dolarlı seviyelere gerilemişti. Bitcoin bugün ise tekrar 8 bin doların üzerine çıktı ve 8 bin 200 dolar seviyesine geldi. Bitcoin'in gördüğü en yüksek seviyeye göre kaybı yüzde 60 seviyesinde bulunuyor.

Bloomberg Televizyonu'na bir röportaj veren New York Üniversitesi Öğretim Görevlisi Roubini, "Bitcoin insanlık tarihinin en büyük balonudur ve bu bütün balonların anasıdır" ifadesini kullandı.

Sorunun sadece Bitcoin'le sınırlı olmadığını ifade eden Roubini, şu anda piyasada 1300'den fazla kripto para olduğunu belirterek, "birçoğu Bitcoin'den de kötü" dedi.

Blokchain teknolojisinin yaklaşık 10 yıldır var olduğunu ve tek uygulamasının kripto paralar olduğunu ifade eden Roubini, "bu bir sahtekarlık" ifadesini kullandı.

Roubini, veri madenciliğindeki yüksek enerji tüketiminin de çevresel bir felaket olduğunu ileri sürdü.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 10:03
  1. Ekonomist Nouriel Roubini
  2. Bitcoin

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