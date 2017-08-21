Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kriz İtalya’ya da sıçradı

Avrupa’nın birçok ülkesinde görülen böcek ilaçlı yumurtalardan İtalya’da da tespit edildi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 20:03
Kriz İtalya’ya da sıçradı

Avrupa’nın bazı ülkelerinde bu ay başında tespit edilen böcek ilacı fipronilli yumurta krizi İtalya’ya da sıçradı.

İtalya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, krizin ortaya çıktığı andan itibaren ülke genelinde toplanan 114 numuneden 2’sinde fipronil tespit edildiği bildirildi.

İncelemelerde sonucu pozitif çıkan numunelere, Lazio ve Marche bölgelerinde rastlandığı ifade edildi.

Tüketici Hakları Derneği Coldiretti ise bakanlıktan, fipronil bulaşan ürünleri ve bunların tedarikçi firmalarının isimlerini bir an önce kamuoyuna duyurmasını istedi.

Avrupa'da Hollanda, Fransa, Almanya ve Belçika'da yumurtalarda fipronil tespit edilmesinin ardından patlak veren kriz, ihracat dolayısıyla Asya'da bazı ülkeler dahil 19 ülkeye yayılmış durumda.

MİLYONLARCASI İMHA EDİLDİ

Hızla büyüyen yumurta krizi sonucu milyonlarca yumurta süpermarket rafları ve depolardan alınarak imha edildi. Avrupa genelinde ise 150 çiftlik geçici olarak kapatıldı.

Fipronilin, özellikle tavuk sektöründe bit, kene ve böceklerin yok edilmesi için kullanılan böcek ilacı olmasına rağmen AB'de, insan tüketimi için yetiştirilen tavuk gibi kümes hayvanlarında kullanılması yasak.

Dünya Sağlık Örgütü, fipronilin "orta düzeyde zararlı madde" olduğunu, çok fazla tüketilmesi durumunda böbrek, ciğer ve tiroit bezine zarar vereceğini bildiriyor.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 20:03
  1. fipronil
  2. yumurta ilaç
  3. italya
  4. italya yumurta
  • Oğuzsoylu Oğuzsoylu 15 dk önce
    Gönderin bize bizim üçkağıtçı tüccarlar Türk halkına kakalar.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Öldürülen terörist bakın kim çıktı!
  1. Öldürülen terörist bakın kim çıktı!
  2. ABD vurmaya başladı!
  3. Fındık fiyatına kızdı, fidanlarını kesti
  4. Serbest piyasada altın fiyatları
  5. Ordu’da istiridye mantarı..
  6. Diyadin’de yetiştirme programı
  7. Fenerbahçe’nin ’Elmas’ına milli davet
  8. Bursa’daki uyuşturucu operasyonunda 13..
  9. Manavgat’a tatile gelen Alman turist..
  10. Bodrum çöplüğü alev alev yanıyor
  11. Kurban Bayramı öncesi polislerden..
  12. Milyonlarca hacı adayına yağmur ve..
  13. Öz vatanlarına kavuşuyorlar
  14. MHP Darende ilçe teşkilatında kongre..
  15. Kosova’nın ilk başbakanı Bajram..
  16. Türkiye’de ve Malatya’da Su Yönetimi..
  17. Suriyeli ailenin bulunduğu araç kaza..
  18. Zabıta ekipleri denetimlerini..
  19. Kayıtlı istihdam teşvikleri ile ilgili..
  20. Bursa’dan Bilecik’e 82 kilometre pedal..
Alman partisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!
Alman partisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!
Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!
İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!