Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kriz çözülmeden ABD'den Körfez'e silah yok

ABD Senatosu'nun Katar krizi sebebiyle Körfez ülkelerine silah sattırmayacağı ifade ediliyor.

27 Haziran 2017 Salı 16:10
Kriz çözülmeden ABD'den Körfez'e silah yok

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Corker, "KİK ülkeleri arasında son zamanlardaki anlaşmazlıklar sadece DEAŞ ve İran’a karşı harcanan çabalara zarar veriyor. Bu nedenlerden dolayı gayriresmi inceleme döneminde KİK ülkelerine askeri ekipman satmaya onay vermeden önce mevcut krizi çözmenin ve körfezi tekrar birleştirmenin yolları konusunda daha iyi bir anlayışa sahip olmamız gerekir" dedi

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Corker, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’a mektup yazarak, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz çözülene kadar Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerine silah satışlarına izin vermeyeceklerini kaydetti.

Cumhuriyetçi Senatör Corker, Tillerson’a yazdığı mektupta, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan ziyaretinde, körfez ülkelerinin bölgenin güvenliği konusunda bir araya gelmesini memnuniyetle karşıladığını ancak Riyad’daki zirvenin aksine körfez ülkelerinin tekrar ihtilafa düştüğünü belirtti.

Corker, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Maalesef KİK ülkeleri zirvenin fırsatlarından yaralanmadı ve çatışmaya sürüklenmeyi tercih etti. Tüm ülkelerin terörizmle mücadelede daha çok şey yapması gerekir ancak KİK ülkeleri arasında son zamanlarda söz konusu anlaşmazlıklar sadece DEAŞ ve İran’a karşı harcanan çabalara zarar veriyor. Bu nedenlerden dolayı gayriresmi inceleme döneminde KİK ülkelerine askeri ekipman satmaya onay vermeden önce mevcut krizi çözmenin ve körfezi tekrar birleştirmenin yolları konusunda daha iyi bir anlayışa sahip olmamız gerekir.”

ABD’de silah satışları Savunma ve Dışişleri bakanlıklarının onayıyla Kongre’ye sunuluyor. Ön inceleme sürecinde Kongre’nin Temsilciler Meclisi ve Senato Dış İlişkiler komitelerinin başkan ve kıdemli üyelerinin itirazı olmadığı takdirde söz konusu satış kararı Kongre’de onaylanmış sayılıyor.

Corker’in silah satışlarını bloke etmesinin, Trump’ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında Riyad yönetimiyle imzaladığı 110 milyar dolarlık silah satışı anlaşmasını etkileyebileceği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 16:10
  1. Trump
  2. ABD
  3. ABD Başkanı Donald Trump
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mahsur kalan köpeğin yardımına itfaiye yetişti
    1. Mahsur kalan köpeğin yardımına itfaiye..
    2. Serinlemek isterken canından oldu
    3. Manisa’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
    4. Trabzon’da nakliye şirketine silahlı..
    5. ABD vize yasağını uygulamaya başlıyor
    6. Ne yazdıkları ortaya çıktı… İşte..
    7. FARC silahlarının tamamını teslim etti
    8. Kraliçe 2. Elizabeth’in bütçeden..
    9. Göztepe, Genoa ile karşılaşacak
    10. İşte sıra dışı balık tutma yöntemi
    11. Vali Pekmez’den şehit ailelerine..
    12. ''Radikal İslamcı terör tehlikesi en..
    13. Kur'an-ı Kerim'i parmaklarıyla..
    14. Sulama kanalında temizlik çalışması..
    15. 4 teröristi öldürdükten sonra… O..
    16. Vali Demirtaş’tan şehit ailesine..
    17. Hakkari polisi sınırdaki çocukları..
    18. Başkan Kayda, işçilerle bayramlaştı
    19. BM Genel Sekreteri'nden Kıbrıs çıkışı
    20. Kriz çözülmeden ABD'den Körfez'e silah..
    Sosyalliğinden dolayı namaz kılmıyormuş!
    Sosyalliğinden dolayı namaz kılmıyormuş!
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı