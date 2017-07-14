Kritik ziyaretin ardından ilk açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı El Sani ile bir araya geldi. Dışişleri Konutunda gerçekleştirilen görüşmede, Katar’la ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağı öğrenildi. Görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu ile mevkidaşı El Sani, ortak basın toplantısı düzenledi. El Sani'nin açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

İki ana sebepten dolayı kardeş Türkiye Cumhuriyetinde bulunmaktan gurur duyuyorum. Her şeyden önce bu ziyaretimiz hain darbe girişiminin yıl dönümüne gelmesi, başlıca zikredeceğim sebep budur. İkinci sebep ise Katar'a verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Bu münasebetle başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Dışişleri'ne teşekkür ediyorum.

Bu ablukayı uygulayan ülkelerin şikayetleri varsa bunları sağlam temelde dile getirmelerini istiyoruz. Bu dört ülke kendilerini terörizme karşı mücadele eden ülkeler olarak ileri sürmektedirler. Katar'da terörle mücadele etmektedir. Bu abluka üzerinden geçen günlere rağmen iddia edilenleri ispatlayacak deliller sunulmamıştır. Katar yapıcı bir diyalog temeli ve saygı üzerinde krizin çözülmesini desteklemektedir.

Keza aynı şekilde bu toplantı sırasında iki ülke arasında işbirliğini ele aldık ve liderler arasındaki buluşmayı görüştük. İki ülke arasındaki bu işbirliğinin ilerlemesinden büyük bir memnuniyet söz konusudur.

Bölge ülkelerine ziyaret

Cumhurbaşkanımız önümüzdeki süreçte bölge ülkelerini ziyaret etmek istiyor. Tüm çabalarımız bölgedeki istemediğimiz sorunun kardeşlik hukuku içinde çözülmesidir.

Türk halkına teşekkür

Suriye'deki krizi ele aldık. Özellikle gerginliğin azaltılması konusunda son anlaşmayı ele aldık. Bizi bugün bölgemiz ve ülkemizin içinde bulundu bu günlerde ağırladığınız için teşekkür ederiz. Türk halkına ilkesel tutumu için teşekkür ediyoruz.