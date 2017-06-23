Kritik zirve sonrası Cumhurbaşkanlığı ofisi bu fotoğrafları paylaştı…

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi sırasında Rusya ve Türkiyenin Akkuyu Nükleer santralinin inşaatını belirlenmiş tarihe kadar tamamlanacağından emin olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Türk Akımı boru hattını döşeyen gemiden arayan Putin, Erdoğan'a, Türkiye'nin Rus şirketine çalışma izni vermesi sebebiyle teşekkür ederek, "Diğer konulardaki çalışmalarımızda da planlarımızı zamanında gerçekleştirmeyi umuyoruz, özellikle de Nükleer santralin ilk bloğunu belirlenmiş tarihe kadar devreye sokacağız. dedi.

FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefon görüşmesi yaptığı anların fotoğrafları paylaşıldı.