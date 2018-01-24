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Tarihi harekatta 5.gün...Kritik yerler alındı!

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı harekâtında ilerleyen TSK ve ÖSO güçleri doğu cephesinde kritik Burseya Dağı’nın tamamında kontrolü sağladı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 07:11
Tarihi harekatta 5.gün...Kritik yerler alındı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin DalıHarekâtı'nda kritik gelişmeler yaşandı. Terör örgütü YPG'nin kontrol ettiği kente yönelik kuzey, doğu ve batı cephelerinde operasyonlarını sürdüren TSK ve ÖSO güçleri dün doğu cephesinde, Azez-Afrin sınırındaki kritik Burseya Dağı'nda kontrolü tamamen sağladı. Harekâtın ikinci gününde bölgeye yönelik ilerleyişini sürdüren muhalifler, dünkü operasyonlarda terör örgütünün mevzilerini ele geçirerek bölgede kontrolü sağladı. Kastal beldesini kuş bakışı gören dağ, Afrin ilçe merkezine 16 kilometre mesafede bulunuyor. Bir sonraki hamle için stratejik önemde olan dağ, aynı zamanda örgütün doğu cephesindeki ilk savunma hattını oluşturuyordu.

BATI CEPHESİNDE YENİ CEP

TSK ve ÖSO güçleri batı cephesinde de hızla ilerliyor. Harekâtın üçüncü gününde, Hatay Kumlu ilçe merkezinin 12 kilometre doğusundan Afrin sınırına adım atan Mehmetçik, batı cephesinde yer alan bu hattan yeni bir cep açtı. Afrin'in Hatay'la sınır ilçesi Candaris'in uç köyü olan Hamam, TSK ve ÖSO güçlerince ele geçirildi. Böylece Mehmetçik kuzeyde 3, batıda 2, doğu cephesinde de 1 cepten terör örgütünün kontrol ettiği alanlara girmiş oldu. Ele geçirilen bölgeler ise şöyle şekillendi:

BATI CEPHESİ: Cinderis hattında Hamam köyü, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi karşısındaki cepte Harmanlık köyü, Hatay'ın Hassa ilçesi karşısında bulunan cepte, Admanli köyü.

KUZEY CEPHESİ: Kilis Hisarköy güneyindeki Şankil, yine Kilis Saatli güneyinde bulunan Hayuglu, Şeyh Ubaşi, Marsava, Şeyh Horoz, Mahmud Uşağı köyleri, daha güneyde Şeyh Ömer köyü.

DOĞU CEPHESİ: Fırat Kalkanı güçlerinin denetiminde bulunan Azez ilçesinin 4 kilometre kuzeybatısında bulunan Burseya Dağı.

TSK: 4 GÜNDE 260 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'nın 4. gününde terör örgütlerine vurulan darbenin bilançosunu ilk kez açıkladı. Açıklamada, bölgeden elde edilen bilgilere göre en az 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada harekatın planlandığı şekilde başarıyla yürütüldüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 07:11
  1. Afrin
  2. Zeytin Dalı harekatı
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