Kritik YAŞ başlıyor

MURAT ALAN / İSTANBUL - Yüksek Askeri Şûra (YAŞ), yarın Başbakan Yıldırım başkanlığında toplanacak. Darbe girişimi sonrası 3. defa düzenlenecek Şûra’da FETÖ ile mücadelede dikkat çeken isimlerin terfi ettirilmesi, pasif davranan isimlerin ise emekli edilmesi bekleniyor. 3 yıllık görev süresini dolduran 53 general ve amiral terfi listesinde bulunuyor. Kuvvet Komutanlarının 2 yıllık görev süreleri 30 Ağustos’ta dolacak. Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Salih Zeki Çolak emekli edilirse yerine atanacak isim 2019’un Genelkurmay Başkanlığı için en kuvvetli aday olacak. 15 Temmuz darbesi esnasında millete sadakati ile dikkat çeken Genelkurmay İkinci Başkanı Ümit Dündar ile Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler en kuvvetli adaylar arasında. Kılıçdaroğlu’nu Bandırma Üssü’nde teamüllerin dışına çıkarak askeri törenle karşılamasıyla gündeme gelen Üs Komutanı Ahmet Biçer de terfi listesinde bulunuyor.

SİVİLLER VE ASKERLER ŞURA'DA

Darbe girişiminin ardından YAŞ Temmuz 2016 ve Ağustos 2016 olmak üzere iki kere toplanmıştı. İlk defa Şûra’nın yapısında da değişikliğe gidilmiş, başbakan yardımcılarının yanı sıra adalet, dış ve içişleri bakanları da toplantılara katılmaya başlamış, ordu ve donanma komutanlarının Şûra üyelikleri kaldırılmıştı. Buna göre, çarşamba günü Çankaya Köşkü’nde Başbakan Yıldırım başkanlığındaki toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal katılacak.

KUVVET KOMUTANLARI DEĞİŞİYOR

Bu yıl kuvvet komutanlıklarında görev süreleri doluyor. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal’ın durumları Şûra’daki atama ve terfilerle belirlenecek. Mevcut kanun, görev süreleri dolan kuvvet komutanlarının görev süreleri uzatılmasına imkan tanıyor. Atama, terfi ve emekliye sevklerde ana kriterin FETÖ olacağı, örgütle mücadelede kararlılık arz eden isimlere görev verileceği, zafiyet gösterenlerin ise emekliye ya da kızak göreve sevk edileceği ifade ediliyor.

FETÖ’nün en kanlı eylemlerinden 15 Temmuz kalkışmasının ardından ihraçlar, emeklilikler ve Jandarma ile Sahil Güvenlik Komutanlıklarının İçişleri Bakanlığı’na devri sonrası general ve amiral sayısı 203’e gerilemişti. Kara,Hava,Deniz Kuvvetlerinde görev yapan Orgenerallerin sayısı neredeyse 3’te 1’e düşmüş durumda. Orgeneral ve oramiraller dışında general rütbesinde 3 yıllık görev süresini dolduran 53 general ve amiralin bir üst rütbeye terfisi bekleniyor. Kara Kuvvetleri’nde 34, Deniz Kuvvetleri’nde 10, Hava Kuvvetleri’nde sadece 9 general ve amiral terfi sırasında bulunuyor.

AKAR’IN 2 YILI DAHA VAR

Yüksek Askeri Şûra’nın en rahat ismi ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar. Akar’ın 2 yıl daha görev süresi bulunuyor. Kuvvet komutanlarının 2 yıllık görev sürelerinin ise 30 Ağustos’ta dolacağına işaret ediliyor. KK Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak’ın görev süresinin uzatılması gündemde. Emekli edilmesi durumunda ise görev verilecek yeni ismin 2019’un Genelkurmay Başkanlığı için en kuvvetli aday olması bekleniyor. Çolak’ın emekli edilmesi durumunda ise yerine en geçmesi beklenen isimler arasında darbe sonrası millete sadakati ile dikkat çeken Genelkurmay İkinci Başkanı Ümit Dündar ile Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler’in adı zikrediliyor. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında öldürülmesi için özel kuvvet timleri gönderilen Korgeneral İsmail Metin Temel’in isminin de Şûra’da ele alınması bekleniyor.

HAVA VE DENİZDE SÜRPRİZ OLABİLİR

Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Abidin Ünal ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu’nun da görev süresi doluyor. Her iki ismin de görev süreleri uzatılabilir. Ünal’ın emekli olması durumunda havanın yeni komutanı, Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz olacak. Terfi listesinde 9 general bulunuyor. İki korgeneralin orgeneralliğe terfisi gündemde. Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Atilla Gülan ve Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Nihat Kökmen orgeneralliğe terfisi beklenen isimler arasında. Görev süresi geçen sene 1 yıl uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Bostanoğlu ile ilgili benzeri bir adım atılabilir. Karada 6 korgeneralin orgeneralliğe terfi ettirilmesi gündemde iken, havada terfi bekleyen 5 tuğgeneral arasında Bandırma Ana Jet Üs Komutanı Ahmet Biçer’in ismi de yer alıyor. Biçer’in adı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu Bandırma Üssü’nde teamüllerin dışına çıkarak askeri törenle karşılamasıyla gündeme gelmişti.