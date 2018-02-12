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Kritik yağışlar kapıda! İşte İstanbul hava durumu

Meteoroloji'den son dakika bugün hava durumu raporu yayımlandı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 15:08
Kritik yağışlar kapıda! İşte İstanbul hava durumu

Geçen hafta bahardan kalma günler yaşayan Türkiye'nin birçok bölgesi için bu hafta başında yağışlı ve soğuk hava geri dönüyor.

Yağışların Adana ve Osmaniye'nin kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batısında öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çankırı, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Peki hangi şehirlerde kar yağacak? Bugün hava nasıl olacak? İşte12 Şubat Meteoroloji hava durumu raporu...

HAVA DURUMU RAPORU (12 ŞUBAT)

Hava durumu tahmin raporunda hava sıcaklığının azalarak kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan rüzgarın da genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatı ve güneydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sivas, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI;

Yağışların; öğle saatlerinde Adana ile Osmaniye'nin kuzey ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Lokal su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Marmara Bölgesi

Çok bulutlu, güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 15:08
  1. Türkiye
  2. İç Anadolu
  3. Adana

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