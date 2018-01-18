Kritik veriler açıklandı...

Küresel boyutta özgürlük ve demokrasi konularında araştırmalar yapan Freedom House örgütü, Esed yönetiminin özgürlük notunu açıkladı.



ABD merkezli örgüt tarafından yapılan araştırmaya göre, Suriye'de Beşar Esed rejiminin kontrolü altındaki bölgelerde özgürlük ve insan hakları gibi konulardan söz etmek mümkün değil.



Yapılan araştırmada Esed rejimi için "iç savaş hali" ve "dikatatörlük" gibi terimler kullanılırken ülkede rejim yönetimi altındaki bölgelerde insan hakları ve özgürlüklerin rakamsal boyutta sıfırın altında eksi bir (-1) olduğu ifade edildi.

Yayınlanan araştırmada Suudi Arabistan yönetiminden "Mutlak Monarşi" olarlak bahsedilirken, Orta Afrika Cumhuriyeti, Somali, Güney Sudan ve Libya'dan da Suriye'de olduğu gibi "iç savaş hali" terimi kullanılıyor. Ancak iç savaş terimi kullanılan bu dört ülke, özrgürlük ve insan hakları konusunda Şam rejiminden daha iyi durumda.

Araştırmada yer alan bilgilerde Eritre, Kuzey Kore ve Özbekistan'dan diktatörlükvari veya totaliter yönetim biçimi anlamına da gelebilen "Polis Devleti" olarak bahsedilirken, Türkmenistan ve Ekvator Ginesi ise "Petrol Kleptokrasisi" olarak belirtilmiş.