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Kritik uyarı: Yanacağız!

BM'ye bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü, sıcak hava dalgalarının alışılmadık düzeyde seyrettiğini belirterek, dünyadaki hava sıcaklığının aşırı uçlarda olduğu uyarısında bulundu. Avrupa'nın bir kısmı, Ortadoğu, Kuzey Amerika ve ABD'de mayıs ve haziran ayı sıcaklıklarının rekor düzeye ulaştığına dikkati çekilen açıklamada, orman yangınları uyarısı yapıldı.

20 Haziran 2017 Salı 19:28
Kritik uyarı: Yanacağız!

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ) Veri Yönetimi Müdürü Omar Baddour, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, sıcak hava dalgalarının alışılmadık düzeyde seyrettiğini belirterek, dünyadaki hava sıcaklığının aşırı uçlarda olduğu uyarısında bulundu.Baddour, önümüzdeki günlerde Akdeniz'in batısındaki ülkelerin büyük bölümünde ve Balkanların batısında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini söyledi.

ORMAN YANGINLARI ÇIKABİLİR...

Avrupa'nın bir kısmı, Ortadoğu, Kuzey Amerika ve ABD'de mayıs ve haziran ayı sıcaklıklarının rekor düzeye ulaştığına dikkati çeken Baddour, İspanya'nın orta bölgelerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 santigrat derece üzerinde seyrettiğini aktardı. Baddour, "Bu sıcak dönem, gök gürültülü fırtına, sağanak yağmur ve orman yangınlarına yol açabilir." diye konuştu.

Baddour, Portekiz'de hava sıcaklıklarının 40 santigrat derece düzeyinde olduğunu, bunun sonucunda çıkan orman yangınında onlarca kişinin yaşamını yitirdiğini anımsatarak, "Portekiz'de 5 belediye bölgesi maksimum yangın riskinde ve 58 belediye de yüksek yangın riski altında." dedi.

REKOR KIRILDI

Fransa'da da hava sıcaklığının mevsim normallerinin 10 santigrat derece üzerinde olduğuna işaret eden Baddour, ABD'nin Las Vegas kentinde hava sıcaklığının bugün 46, Birleşik Arap Emirlikleri'nde cumartesi günü 50, Fas'ta ise 42,9 santigrat derece ölçülerek rekor kırıldığını vurguladı.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 19:28
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  • SEYDA NUR BARLALISEYDA NUR BARLALI2 sa önce
    "MÜESSİR-İHAKİKİ ALLAH'TIR." diyor.Bediüzzaman Said NURSİ (R.A)Hazretleri.Evet....CENAB-I HAK , HAZİRAN AY 'INI ,RAMAZAN AY'I HÜRMETINE , IHLAS-I HAKIKIYE MAZHARULUL EMİRLERIMIZVEMASUM VE MAZLUMMUHACİRLEREYARDIMAKOŞANDEVLETIMIZ ve MILLETIMIZHÜRMETİNE, ELHAMDÜLİLLAHÇOK SERIN BIRHAVAVERDİ .
  • AdaletAdalet3 sa önce
    Ingilizler düşünsünHava durumu onların ilgisinde...
  • AydınAydın4 sa önce
    Öte dünyada yanmayalım gerisi teferruat :)
  • Yorumcu Yorumcu 5 sa önce
    Dalgamı geçiyorsunuz Bolu'da nerdeyse soba yakacak insanlar bunlarda sıcak rekor kırdı diyor galiba şaka bu kış havası gibi ortalık sıcağa güneşe hasret kaldık !
  • osmanoğlu2023osmanoğlu20236 sa önce
    ha gayret lbgt lileri destekleyinde görün Lut kavminin hangi gazaba uğradıklarını canlı cahlı yaşayın bakalım iki ayaklı şeytan BirLeşmiş mahlukları sizi..!
  • Şükrü GÜZENŞükrü GÜZEN7 sa önce
    Böyle abuk sabuk haber yapma !!!!
  • abdoabdo7 sa önce
    ey kafirler sizler teknolojide vede bilimde istediğiniz kadar önde olun. fakat allahı geçemezsiniz ve onun gazabından kurtulamazsınız. içinizde merhamet olmayıp sivilleri vede mazlum halkları öldürürseniz bu dünya ve evren sahipsiz değildir. nereye kaçsanız kurtulamazsınız. cenabı allahın adaleti tecelli eder.kötülük eden ektiğinin cezasını biçer.
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