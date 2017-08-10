Kritik uyarı: Kuşatılıyoruz, işgale hazırlanıyorlar!

Haber Seyret Yazarı Bi Simit'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde;

'ABD ve RUSYA önümüzdeki yıl PKK'yı SDF ismi ile resmi ordu olarak kabul etmeyi planlıyor. Planın sonrası kan revan.

Suriye'de kanton olarak tanınan bölgeler hava savunma sistemlerinden, anti tanklara kadar donatılacak. 50 bin kişilik ordu hazır kıta bekleyecek. Hem hava hem de kara askeri üslerin sayısı ve niteliği şimdiden arttırılmaya başlandı. PKK 'nın elindeki silahların bir kısmı bizde bile yok! Suriye sınırına duvar örüyoruz lakin asıl problem Irak sınırında. Müdahele etmezsek Suriye PKK için bulunamaz bir lojistik merkezine dönecek. Eğer Fırat Kılıcı operasyonu başlamazsa ve Fırat'ın Doğusu PKK'dan tamamen arındırılmazsa, Irak'tan içeriye çok fazla sızmalar olacak Suriye'den lojistik destek alan teröristler Güneydoğudan her gün şehit haberi gelsin diye herşeyi yapacaklar. Olaylar bu kadarla sınırlı değil, daha komplike mevziler bizi bekliyor.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırılara karşılık Türk Ordusu'nun eğitim ve mühimmat desteği zaten bekleniyordu. Nasıl yani! Hatta bu yardım yapılsın diye Ermenistan ortalığı karıştırıyor. Maksat Türkiye'ye yapılacak bir saldırı esnasında bu yardımları bahane ederek taraf olmak. Ermenistan'daki Türkiye'yi işgal edeceğiz sesleri bize komik gelebilir. Mesele çıkacak olan kaosta bir mevzi de onların açacak olması. Aynı şekilde Gürcistan'da konuşlanan ABD askerlerinin varlığı Rusya'nın da bilgisi dahilinde. Birbirlerine düşman değiller. Tiyatro! Yıllar önce Çeçen Cihadına Artvin sınır kapısından gönderdiğimiz mücahidleri Rusya unutur mu sanıyorsunuz? Herşeyin zamanı var yakın zaman içerisinde burnumuzun dibindeki yunan adalarından taciz ateşleri haberleri gelecek.

Kinleri, nefretleri taptaze. Bütün bu planları bozmanın bedeli olsa da Fırat Kılıcı operasyonu bir ay daha bile gecikmemeli. Kılıcı indirmenin tam zamanıdır. Saldırdığımızda ABD'den, NATO'dan, Rusya'dan dahi canhıraş sesler gelecek, lakin merhum Erbakan gibi "Banane Amerika'dan" deme zamanı. Kardeşlerim abartmıyorum apaçık bir işgal planı ile karşı karşıyayız. Bazı aklı evveller o zaman neden hâla ekonomik ilişkiler devam ediyor diyor. Hiç bir aklı başında ülke düşman ülkenin halkını karşısına almak istemez. Düşman ülkenin milletini savaşa hazırlamaz. Aksine rahat olmalarını ister aksine düşman ülkeler Türk milletinin rahat olmasını, ekonomik olarak iyi olmasını, savaşa burun kıvırmasını istiyor.

İkinci dünya savaşında da böyleydi. Saldırı altında olan ülkelere uçaklarla broşürler dağıtılır ve halka zengin, güvende olacaksınız mesajı verilirdi. Fırat Kılıcı ile beraber bütün planlarının kalbine kılıcı sokmuş olacağız. Lojistik olarak destek bulamayan hiçbir örgütün yaşama şansı yok. PKK'nın Suriye'deki yapılanması Ermenistan'a da, Yunanistan'a da cesaret veriyor. NATO'dan ayrılmamız için dua ediyorlar. Rusya'nın bize S400 füze desteği vermesi de planın bir parçası. NATO'dan kopuş için bir bardağı dolduran bir başka damla.

Konudan konuya atlamıyorum. Tek bir şeyden bahsediyorum. Özetle kuşatılıyoruz, kuşatıldık. Bunu bilerek yaşamalıyız. Kardeşlerim Peygamber Efendimizin sünnetlerinden yüzmeyi, ok atmayı ve ata binmeyi günümüze tevil etmeyi unutmayın. Herkes çevik olsun, herkes yeri geldiğinde kurşunu hedefe göndermesini bilsin, herkes yeri geldiğinde tank bile sürsün! Dışarıdan bu saldırılar olurken, içerideki hücreler de rahat durmayacaktır. Milletimiz bilinçli olursa içeride sıkıntı zuhur etmezse dışarısı vız gelir. Bu millet Suriye'den Irak'a, Gürcistan'dan Yunanistan'a, Ermenistan'dan Rusya'ya kadar uzanan coğrafyanın tek hâkimi olduğunu gerekirse yine ispat eder. Devletimiz artık #FıratKılıcı nı kınından çıkarmalı. Daha fazla beklemek düşmana kurumsallık kazandırmak demek. Bir an önce kılıç kınından çıkmalı. PKK'nın SDF olarak resmiyet kazanmasına müsaade edemeyiz. Suriye'yi lojistik merkeze çevirmelerine müsaade edemeyiz. Plan başlamadan yok edilmeli.

Seferberlik bu millete ata yadigarıdır. At sırtından inmeyen dedelerimize layık olma zamanı. Bize cesaret, düşmana korku bize izzet, düşmana zillettir. Mesajlarımızı olabildiğince paylaşın. Gam keder düşmanın, Şehadet ve Zafer Allah'ındır. Ne mutlu bu yolda şehit olanlara.'