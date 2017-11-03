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Kritik uyarı bu kez oradan geldi… ‘İki kat arttı’

UNICEF, Bangladeş'teki kamplara sığınan Arakanlı çocuklar arasındaki akut beslenme yetersizliğinin önceki tahminlerin iki kat üzerinde olduğunu bildirdi.

03 Kasım 2017 Cuma 21:36
Kritik uyarı bu kez oradan geldi… ‘İki kat arttı’

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'teki kamplara sığınan arakanlı çocuklar arasındaki AKUT beslenme yetersizliğinin tahminlerin çok üzerinde olduğu uyarısında bulundu.

UNICEF'ten yapılan açıklamada, Arakanlı çocuklar arasında yetersiz beslenmenin acil eşiğin altında olduğu, bu çocukların sağlık durumlarının Bangladeş'e yolculukları sırasında daha da bozulduğu vurgulandı.

Myanmar'daki zulümden kaçan yaklaşık 26 bin çocuğun Bangladeş'teki Kutupalong kampına sığındığı bilgisi paylaşılan açıklamada, bu çocukların su ve gıda yetersizliğinin yanı sıra ishal ve solunum yolu enfeksiyonları riski altında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Arakanlı çocuklar arasındaki akut beslenme yetersizliğinin daha önceki tahminlerin iki kat üzerinde olduğu uyarısında bulunuldu. UNICEF ve ortaklarının 15 merkezde akut beslenme yetersizliği yaşayan 2 binden fazla çocuğu tedavi ettiği kaydedildi.

UNICEF Bangladeş Temsilcisi Edouard Beigbeder, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Myanmar'ın Arakan eyaletinin kuzeyinden tehlikeli bir yolculukta hayatta kalarak kampa ulaşan Arakanlı çocuklar halihazırda bir felakete yakalandı. Şiddetli akut beslenme yetersizliği yaşayan çocuklar şimdi tamamen önlenebilir ve tedavi edilebilir nedenlerden dolayı ölme riski altında." ifadesini kullandı.

180 bin çocuğa kolera aşısı yapılacak

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarık Jasereviç de yarından itibaren kamplarda bulunan 1-5 yaş arasındaki 180 bin çocuğa yönelik kolera aşı kampanyasının ikinci aşamasını başlatacaklarını söyledi.

Jasereviç, kamplarda henüz bir kolera vakası tespit edilmediğini kaydetti.

Son 48 saatte 4 bin sığınmacı sınırı geçti

Birleşmiş Milletlerin (BM) göç kuruluşu IOM'nin Sözcüsü Joel Millman ise sınırın Bangladeş tarafındaki Anjuman Para köyündeki geçiş noktasından son 48 saatte yaklaşık 4 bin Arakanlı Müslümanın giriş yaptığını aktardı.

Millman, bu sığınmacıların travma geçirdiklerini, aç olduklarını ve ailelerinin hayatından endişe ettiklerini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 21:36
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