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Kritik rakam açıklandı, dolar sert düştü

Dolar fiyatları ABD'den gelen tarım dışı istihdam kaynaklı son dakika haberlerinin etkisiyle 3.75 liranın altına inerek 3.7313 liraya dek geriledi.

05 Ocak 2018 Cuma 17:17
Kritik rakam açıklandı, dolar sert düştü

Dolar fiyatları dün kademe kademe inerek 3.78 TL'den 3.75 düzeyine dek çekilmesinin ardından bugün açıklanan son dakika ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentinin altında kalmasıyla yüzde 0.37'lik bir düşüşle 3.7313 TL'ye dek indi.

Dolar fiyatları böylelikle 25 Ekim'den bu yana TL karşısında en düşük seviyesini görmüş oldu

ABD'de Aralık'ta tarım dışı istihdam 190 bin olan beklentilere karşın, 148 bin arttı ve işsizlik oranı beklendiği gibi yüzde 4.1 düzeyinde kaldı.

Bu gelişmeler üzerine euro da küresel piyasalarda 1.2080 dolara kadar çıkarken, dolar karşısında güçlenen euro parite etkisiyle 4.50 - 4.51 lira aralığına geriledi.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 17:17
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