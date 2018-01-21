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Kritik noktalar TSK'nın elinde! MİT'ten müthiş hamle...

Türk istihbarat birimleri de Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK unsurları ile eşgüdüm halinde hareket ediyor.

21 Ocak 2018 Pazar 17:32
Kritik noktalar TSK'nın elinde! MİT'ten müthiş hamle...

TSK'nın başarıyla icra ettiği 'Zeytin Dalı Harekatı'na MİT'in de büyük istihbarat desteği verdiği ortaya çıktı.

İstihbarat birimlerinin harekata katkıları özetle şöyle:

- Taktik düzeyde Elektronik ve Teknik İstihbarat desteğinin sağlanması,

- Bu kapsamda gerçekleştirilen Görüntü Analizlerinin ve kestirmesi yapılan sinyal istihbaratlarının anlık olarak sahadaki birliklere iletilmesi,

- ÖSO birliklerinin koordinasyonu ve harekata yönlendirilmesi,

- Hava saldırıları için hedef belirleme, hedef güncelleme ve imha edilen hedefin son durumu hakkında istihbarat toplama desteği,

- Afrin kent merkezinden anlık bilgi ve görüntü akışının sağlanması çalışmalarında TSK ile eşgüdüm halinde hareket edilmesi.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 17:32
  1. Zeytin Dalı Harekatı
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    MİT, Barışta da, Savaşta da, Çok Önemlidir. Hiç Şüphesiz.
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