Kritik noktalar TSK'nın elinde! MİT'ten müthiş hamle...

TSK'nın başarıyla icra ettiği 'Zeytin Dalı Harekatı'na MİT'in de büyük istihbarat desteği verdiği ortaya çıktı.

İstihbarat birimlerinin harekata katkıları özetle şöyle:

- Taktik düzeyde Elektronik ve Teknik İstihbarat desteğinin sağlanması,

- Bu kapsamda gerçekleştirilen Görüntü Analizlerinin ve kestirmesi yapılan sinyal istihbaratlarının anlık olarak sahadaki birliklere iletilmesi,

- ÖSO birliklerinin koordinasyonu ve harekata yönlendirilmesi,

- Hava saldırıları için hedef belirleme, hedef güncelleme ve imha edilen hedefin son durumu hakkında istihbarat toplama desteği,

- Afrin kent merkezinden anlık bilgi ve görüntü akışının sağlanması çalışmalarında TSK ile eşgüdüm halinde hareket edilmesi.