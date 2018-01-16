Kritik noktalar netleşmeye başladı… İşte Mehmetçik’in Afrin planı!

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PYD’nin kontrolündeki Afrin’e “yıldırım harekâtı” anlayışına benzer biçimde ağır zırhlı birlik ile yüksek ateş gücüne dayalı bir taktik içinde harekât düzenleyecek biçimde hazırlıklarını tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın net bir dille verdiği mesajların ardından Afrin’e yönelik harekât için geri sayım başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır bölgesi ile Suriye içinde askeri hazırlıklarını tamamlamasının ardından bugün ve yarın yapılacak temaslar, toplantılar kritik nitelikte önem kazandı. Kore Yarımadası’nda Güvenlik ve İstikrar Konulu Dışişleri Bakanları Toplantısı nedeniyle Kanada’da bulunan Çavuşoğlu, bugün ABD Dışişleri Bakanı ile görüşecek.

Sinyal kesiciler

Çavuşoğlu’nun görüşmede, Türkiye’nin Suriye’de terör koridoru kurulması planına karşı askeri gücünü kullanma konusundaki kararlılığını net cümlelerle dile getirmesi bekleniyor. MGK ocak ayı olağan toplantısı da, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak. Toplantının sıcak gündemini Afrin ve Menbiç’teki durum oluşturacak.

Askeri çevrelerde, TSK’nın Afrin’e yıldırım harekâtı doktrinini baz alan bir taktikle etkili ve zırhlı birlik gücüne dayalı bir taktikle harekât düzenleyebileceği konuşuluyor. Sınır hattındaki birlikler, hafta sonunda nakledilen zırhlı askeri araçlarla takviye edildi. Uzaktan kumandalı patlayıcılara karşı da sinyal kesici araçlar da sınır bölgesine nakledildi. Afrin; Türkiye sınırının yanı sıra Suriye’de İdlib ve Azez bölgelerindeki askeri unsurlar tarafından da kuşatılmış durumda. İdlib’teki dört gözlem noktasına Türk topçusu yerleşmiş durumda. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi içindeki Azez de ise hem Özgün Suriye unsurları hem de Türk askeri gücü bulunuyor. Birlikler, daha önce komandolarla takviye edilmişti.

Hava sahası sorunu

Afrin harekâtı için birden fazla seçeneğe dayalı planlama yapıldığı belirtildi. Askeri harekâtların mahiyeti gereği operasyonun askeri ayağıyla ilgili planlar gizli tutuluyor. Ancak yığınağa bakıldığında Afrin harekatında, başlangıç noktasında Hatay sınırı bölgesinin ağırlık kazandığı öne çıkıyor. Kilis sınırının düz olması nedeniyle harekatın buradan başlatılması ihtimali zayıf görülüyor. Harekat ile daha önceden keşif ve gözetleme vasıtalarıyla istihbari değerlendirmesi yapılmış PYD mevzilerinin yoğun topçu atışıyla sersemletilmesi planlanıyor. Harekat sırasında tank ve zırhlı birlik gücünün etkili olarak kullanılacağı belirtiliyor. Harekatta özel kuvvet birliği olan bordo bereliler de etkili olarak görev yapacak.

Harekatla ilgili en can alıcı noktalardan biri de, hava sahasının kullanılması. Savaş uçakları ve İHA’ların kullanımı harekat açısından önem taşıyor. Cephe gerisindeki nakiller için de helikopterlerin kullanılması öne çıkıyor. Türk uçaklarının Suriye hava sahasını kullanması için ise Rusya’nın izni gerekiyor.

Reyhanlı’ya tank sevkiyatı sürüyor

Hatay’dan Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK mevzilerine zaman zaman top atışları yapılırken, bölgeye de askeri sevkiyat sürüyor. Doğu illerinden Hatay’a gönderilen 7 tankı taşıyan TIR’lar dün Hatay’a ulaştı. Zırhlı araçlar ile TSK’ya ait sivil araçların da eşlik ettiği konvoy, Hatay’dan Reyhanlı ilçesine geçiş yaptı. TIR’lar Hatay 2. Hudut Alay Komutanlığı’na bağlı Narlıca Hudut Taburu’na geçti. Tankların Oğulpınar Hudut Karakolu’na konuşlandırılması bekleniyor. Bazı birliklerden gönderilen yaklaşık 20 araçlık askeri konvoy da Mardin’in Kızıltepe ilçesine ulaştı.