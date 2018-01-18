Kritik Moskova ziyaretinde ilk fotoğraf

Mit Müsteşarı hakan Fidan ve Orgeneral Hulusi Akar bugün bölgesel güvenlik konuları, Suriye'deki son gelişmeler ve Astana/Cenevre süreci ele almak üzere Moskova'ya gitti. Akar ve Fidan Rusya Genelkurmay Başkanı ile görüştü.

Görüşmeden ilk fotoğraflar Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlandı.

TSK'DAN AÇIKLAMA

Görüşmeyle ilgi Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR ve MİT Müsteşarı Hakan FİDAN, 18 Ocak 2018 tarihinde Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery GERASIMOV ile bölgesel güvenlik konuları, Suriye’deki son gelişmeler ve Astana/Cenevre süreci hakkında görüşmelerde bulunmak üzere Moskova’ya gitmişlerdir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.