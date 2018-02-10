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Kritik maçlar öncesi...Beşiktaş'ta dev seferberlik!

Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyet, şubat ayını en az hasarla atlatmak için kolları sıvadı.

10 Şubat 2018 Cumartesi 12:14
Kritik maçlar öncesi...Beşiktaş'ta dev seferberlik!

Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyet, şubat ayını en az hasarla atlatmak için kolları sıvadı. Siyah-beyazlı idareciler, bu süreçte takımın psikolojik olarak yıpranmaması için sosyal medya üzerinden camiayı kenetlenmeye davet edecek.

Teknik ekip ise antrenman sayısı ile temposunu zorlu fikstüre göre ayarlayacak. Maç trafiğine ve forma giyen ya da giymeyen futbolculara göre yapılacak olan antrenman programı için, tüm tesiste seferberlik ilan edildi. 

Fizyoterapistinden, aşçısına kadar tüm personeli zorlu döneme hazırlayan teknik heyet, Gökhan Töre dahil, tüm oyunculardan faydalanmaya çalışacak. Vagner Love ve Larin'i de bu tempoya bir an önce hazır hale getirmek için, yoğun uğraş veren teknik kadro, gerekirse Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçında, yedek ağırlıklı on bir ile sahaya çıkacak.

Önceliğini lig ve Avrupa'ya veren Beşiktaş Yönetimi ve teknik heyeti, Bayern Münih'i geçebilmek için tüm imkanlarını seferber edecek. Teknik Direktör Şenol Güneş, bu konuda oyuncularla yaptığı bir değerlendirmede ise "Şubat ayında her şeyiniz Beşiktaş olsun" diyerek zorlu bir döneme girdiklerini vurguladı.

Kaynak:Milliyet

 

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 12:14
  1. Beşiktaş
  2. Şenol Güneş
  3. beşiktaş teknik heyet

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