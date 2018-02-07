Kritik kurumda sürpriz değişiklik: 8'den 3'e düşürüldü

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın yapısı değişiyor. Özelleştirme İdaresi altındaki bazı daire başkanlıkları birleştirilerek yeni isimler ile adlandırılacak. Düzenleme ile teşkilat bünyesindeki kadrolara da el atılacak. 1. Derecede yer alan 8 kadro iptal edilirken iptal edilen kadroların yerine 3 yeni unvan ile kadro açılmış olacak. Meclis'e gönderilen torba tasarıda yer alan yeni yapılanma ile teşkilatın daha dinamik ve verimli çalışması hedefleniyor.

YAPISI DEĞİŞTİRİLDİ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın yapısında yapılacak değişiklik ile idarenin ana hizmet birimleri, Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı, Proje Değerlendirme ve Hazırlık Daire Başkanlığı ile İhale ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığı’ndan, idarenin danışma birimleri ise; Hukuk Müşavirliği, Başkanlık Müşavirleri, Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’ndan oluşacak.

Yeni düzenleme ile yardımcı birimler ise Personel, Eğitim ve İstihdam Daire Başkanlığı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı şeklinde olacak.

3 BAŞKANIN UNVANI DEĞİŞTİ

Yapılan düzenleme ile çok sayıda birimdeki görevlendirmelerde kullanılan unvanlar da değiştirildi. Bazı daire başkanlıkları birleştirilerek yeniden adlandırıldı. Sermaye Piyasaları Daire Başkanı 'Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanı' şeklinde, İhale Hizmetleri Daire Başkanı 'İhale ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanı' şeklinde, Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanı ise 'İhale ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanı' şeklinde değiştirildi.

1. DERECEDEKİ 8 KADRO İPTAL EDİLDİ

Teşkilatın yapısında yapılan değişiklik ile 1. Derecede yer alan 8 kadro iptal edilerek 3’e indirildi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bünyesinde iptal edilen 8 kadro şöyle sıralandı: Başkan Yardımcısı, Sermaye Piyasaları Daire Başkanı, Finansman Fon Yönetimi Daire Başkanı, Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanı, İhale Hizmetleri Daire Başkanı, Personel ve Eğitim Daire Başkanı, İstihdam ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı…

YENİ AÇILAN 3 KADRO

Öte yandan bazı daire başkanlıklarının birleştirilmesi ile ortaya çıkan 3 yeni kadro ve unvanlar ise şu şekilde sıralandı: Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanı, İhale ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanı ve Personel, Eğitim ve İstihdam Daire Başkanı...

Kaynak: Yeni Şafak