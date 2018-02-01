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Kritik kasaba ele geçirildi!

YPG'li teröristler bugün darmadağın oldu. Darmık Dağı'nın eteğindeki Ali Kar ve Zara köylerinin ardından Bülbül kasabası da düştü.

01 Şubat 2018 Perşembe 14:36
Kritik kasaba ele geçirildi!

TSK, Zeytin Dalı harekâtında öldürülen terörist sayısının 790'a çıktığını açıkladı. Bir günde 78 terörist öldürüldü. Bugün vurulan terörirst sayısı ise 14.

ÖSO'nun sosyal medya hesapları, YPG'lilerin kasabadan çekildiğini duyurdu. Bugün yaşanan gelişmelerle Kilis sınırında Şeyh Obası'ndan Şinkal'e kadar olan kuzey cephesi birleştirildi.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 14:36
  1. TSK
  2. Zeytin Dalı
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